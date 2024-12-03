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Появились новые снимки китайского корабля — носителя дронов

На прошлой неделе у берегов китайского города Гуанчжоу, недалеко от судостроительной верфи Guangzhou Shipyard International, заметили ранее неизвестный корабль, вышедший на первые ходовые испытания. Теперь в местных соцсетях появились новые фотографии большой открытой полетной палубы корабля.

Новый снимок китайского корабля — носителя дронов / © Jsport

Как сообщило издание TWZ, хотя точная функция корабля остается неясной, недавно опубликованные фотографии подтверждают, что он предназначен для эксплуатации вертолетов (возможно, в дополнение к беспилотникам с фиксированным крылом).

В то же время нет никаких очевидных признаков катапульт или тросов-ограничителей того типа, которые использовались бы для эксплуатации более тяжелых самолетов с фиксированным крылом.

Новый снимок китайского корабля — носителя дронов / © Jsport