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Исследование показало, что 9,5% программистов практически ничего не делают

Исследователи из Стэнфордского университета создали модель, которая количественно оценила работоспособность более 50 тысяч разработчиков программного обеспечения из сотен крупных IT-компаний, проанализировав исходный код из закрытых репозиториев Git.

Программный код / © Getty Images

Оказалось, 14% инженеров-программистов, работающих удаленно, практически не выполняли никакой работы, то же самое касается 9% трудящихся одновременно удаленно и в офисе, а также 6% работающих в офисе постоянно. В среднем этот показатель составляет 9,5%.

Подсчет коммитов (способ сохранения изменений в коде, содержащий информацию о том, что было изменено и кем были внесены эти изменения) кода выявил, что примерно 58% сотрудников делают менее трех коммитов в месяц. Остальные 42% вносят тривиальные изменения: например, редактируют одну строку или символ, делая вид, что работают.