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NASA обеспечит работой Blue Origin и SpaceX

NASA планирует использовать грузовые версии лунных аппаратов, которые разрабатывают компании Blue Origin и SpaceX, для доставки лунохода и среды обитания на поверхность Луны в начале следующего десятилетия.

Рендер аппарата Blue Moon компании Blue Origin / © Blue Origin

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило, что добавит новые задачи к уже заключенным контрактам на разработку грузовых версий аппаратов Blue Moon компании Blue Origin и Starship компании SpaceX для доставки полезных грузов на поверхность Луны.

По данным издания Space News, NASA сообщило, что Starship после 2032 года доставит на естественный спутник Земли луноход, разработанный специалистами Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Blue Moon не ранее 2033-го отправит на Луну модуль среды обитания.

NASA не раскрыло сумму вознаграждения компаниям за эти миссии, но отметило, что в начале 2025 года направит им запрос предложений.