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Шестой полет уже скоро: инженеры SpaceX установили Starship на стартовую площадку
Ускоритель Super Heavy и корабль Starship компании SpaceX прибыли на стартовую площадку в преддверии шестого испытательного полета транспортной системы Starship, который должен состояться 19 ноября. Стартовое окно откроется в 01:00 по московскому времени. Дуэт космического корабля и ускорителя отправится в новый полет со «Звездной базы» SpaceX в Южном Техасе.
Цель нового испытания Starship — расширение диапазона возможностей корабля и ускорителя для приближения к повторному использованию всей системы.
Основные задачи полета включают возвращение на стартовый комплекс ускорителя и его ловлю башней обслуживания, как и по итогу пятого полета в октябре. Кроме того, будет выполнено повторное включение двигателей Raptor корабля Starship в космосе, тестирование теплозащиты и маневрирования для входа Starship в атмосферу и приводнения в Индийском океане.
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