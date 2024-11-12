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NASA продлило контракты на доставку грузов на МКС до 2030 года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США продлило контракты с частными компаниями, чтобы продолжать поставку грузов на Международную космическую станцию до предполагаемого окончания срока ее службы в 2030 году.

Грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman, пристыкованный к МКС / © NASA

Соглашение Commercial Resupply Services (CRS) 2 продлили с тремя компаниями: Northrop Grumman, Sierra Space и SpaceX, у которых срок действия ранее заключенного контракта истекал в 2026 году.

По данным издания Space News, в соответствии с контрактами NASA обязалось выплатить 2,7 миллиарда долларов Northrop Grumman, 1,4 миллиарда Sierra Space и 2,8 миллиарда SpaceX, что в общей сложности составляет 6,9 миллиарда.