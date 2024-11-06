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Астрономы призвали остановить создание мегасозвездий спутников

Более 100 астрономов из ведущих университетов США подписали открытое письмо, в котором призвали провести оценку потенциального воздействия спутниковых мегасозвездий на земную среду.

Спутник Starlink / © SpaceX

Исследователи призвали Федеральную комиссию по связи США (FCC), которая дает разрешения на развертывание спутников в США, остановить запуски мегасозвездий типа Starlink компании SpaceX и провести тщательную оценку их возможного воздействия на окружающую среду перед выдачей разрешений.

Американские правительственные агентства обязаны руководствоваться Национальным законом о защите окружающей среды (NEPA), который требует учитывать воздействие принимаемых решений на окружающую среду. Однако категорическое исключение 1986 года означает, что спутники освобождены от этого требования. Поэтому астрономы настаивают пересмотреть его, ведь в то время, когда закон ратифицировали, на околоземной орбите находилось всего несколько сотен аппаратов. Сегодня их число возросло почти до 10 000, в следующем десятилетии ожидается еще десятикратное увеличение.

Астрономы считают, что спутники, даже невидимые невооруженным глазом, могут помешать астрономическим наблюдениям, которые помогают обнаруживать астероиды и заниматься изучением космоса.

Американская некоммерческая организация Public Interest Research Group (PIRG) описала потенциальные опасности массовой гибели спутников. По оценкам PIRG, когда развертывание мегасозвездий достигнет своего пика, в атмосфере Земли ежедневно будет испаряться около 29 тонн металлических отходов, что эквивалентно «падению автомобиля из космоса» каждый час.

Спутники в основном сделаны из алюминия, который при сгорании образует оксид алюминия. Оксид алюминия, или глинозем, способствует истончению озонового слоя и может изменить способность атмосферы поглощать тепло, тем самым влияя на климат Земли. Кроме того, возвращение спутников приводит к образованию оксидов азота, которые, как известно, тоже разрушают озоновый слой.