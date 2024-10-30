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Конкурент Neuralink вернул зрение пациентам с помощью имплантата

Биотехнологический стартап Science Corporation, созданный соучредителем Neuralink, сообщил, что ему удалось достичь прорыва в технологии интерфейса «мозг — компьютер», которая может помочь пациентам вернуть зрение.

Устройство Prima / © Science Corporation

Во время предварительных клинических испытаний пациенты, официально признанные слепыми, получили имплантаты сетчатки глаза, разработанные Science Corporation. Чипы восстановили их зрение, помогли читать книги и распознавать лица.

«Насколько мне известно, это первый случай, когда у слепых пациентов достоверно продемонстрировано восстановление способности бегло читать», — заявил генеральный директор Макс Ходак, занимавший ранее пост президента компании Илона Маска Neuralink.

Устройство, названное Prima, представляет собой небольшой фотоэлектрический чип, который хирургическим путем имплантируется под сетчатку. Он сочетается со специальной парой очков со встроенной камерой, которая посылает световые сигналы на имплантированное устройство, позволяя ему стимулировать сетчатку.

В сентябре 2024 года Маск сообщил, что его компания Neuralink создала новый имплантат под названием Blindsight. Он поможет слепым от рождения людям обрести зрение.