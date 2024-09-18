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Новый имплантат Neuralink даст возможность видеть людям без глаз

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в социальной сети Х, что его компания Neuralink создала новый имплантат под названием Blindsight. Он позволит слепым от рождения людям обрести зрение.

Имплантат Neuralink / © Neuralink

«Устройство Blindsight позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв. При условии, что зрительная кора не повреждена, оно позволит впервые увидеть [мир] даже тем, кто слеп от рождения», — написал Маск.

Миллиардер уточнил, что сначала искусственное зрение будет иметь низкое разрешение, подобное графике старых видеоигр от компании Atari. Но в итоге имплантат поможет видеть в естественном свете, а также в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах и будет улавливать длину волн радаров.