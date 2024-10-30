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Китай начал разработку лунохода для тайконавтов

Национальное космическое управление КНР (CNSA) выбрало два проекта для разработки прототипов лунохода. Его собираются использовать во время первой китайской пилотируемой миссии на Луну.

Рендер китайского лунохода / © CNSA

Команды инженеров из Китайской академии космических технологий (CAST) и Шанхайской академии космических технологий (SAST), которые входят в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), выбрали для разработки прототипов луноходов для тайконавтов.

Рендер китайского лунохода / © CNSA

Согласно техническому заданию конкурса, масса лунохода не должна превышать 200 килограммов, а дальность поездок ограничится 10 километрами.

Рендер китайского лунохода / © CNSA

Китай планирует осуществить высадку тайконавтов на Луну к 2030 году, уже идут необходимые подготовительные работы.

По словам заместителя главы Управления программы пилотируемых космических полетов Линь Сицяна, сегодня в КНР занимаются производством прототипов, а также наземными испытаниями ракеты «Чанчжэн-10», космического корабля «Мэнчжоу», лунного модуля «Лань Юэ» и скафандров для Луны.