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Китай представил прототипы космических аппаратов для покорения Луны

Пилотируемый корабль «Мэнчжоу» / © CNSA

Недавно CNSA подвело итоги национального конкурса, проводившегося с целью выбора названий для аппаратов, которые отправятся на Луну. Представители CNSA сообщили, что пилотируемый корабль получит название «Мэнчжоу» («Лодка мечты»), а посадочный лунный модуль — «Лань Юэ» («Объять Луну»).

Посадочный лунный модуль «Лань Юэ» / © CNSA

План покорения естественного спутника Земли китайцами на данный момент выглядит следующим образом. «Мэнчжоу» с экипажем и «Лань Юэ» будут отправлены к Луне двумя сверхтяжелыми ракетами «Чанчжэн-10» (они тоже сейчас находятся в разработке). Там они состыкуются, после чего два тайконавта перейдут на борт «Лань Юэ» и высадятся на Луну. Затем тайконавты проведут работы на поверхности Луны и совершат взлет, вновь состыкуются с «Мэнчжоу» и вернутся на Землю.

Макет ракеты «Чанчжэн-10» / © CNSA

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