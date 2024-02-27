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Китай представил прототипы космических аппаратов для покорения Луны
Китайское национальное космическое управление (CNSA) показало прототипы космических кораблей, которые должны отправиться на Луну к 2030 году.
Недавно CNSA подвело итоги национального конкурса, проводившегося с целью выбора названий для аппаратов, которые отправятся на Луну. Представители CNSA сообщили, что пилотируемый корабль получит название «Мэнчжоу» («Лодка мечты»), а посадочный лунный модуль — «Лань Юэ» («Объять Луну»).
План покорения естественного спутника Земли китайцами на данный момент выглядит следующим образом. «Мэнчжоу» с экипажем и «Лань Юэ» будут отправлены к Луне двумя сверхтяжелыми ракетами «Чанчжэн-10» (они тоже сейчас находятся в разработке). Там они состыкуются, после чего два тайконавта перейдут на борт «Лань Юэ» и высадятся на Луну. Затем тайконавты проведут работы на поверхности Луны и совершат взлет, вновь состыкуются с «Мэнчжоу» и вернутся на Землю.
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Компания Neuralink, при помощи которой предприниматель Илон Маск надеется совершить революцию в интерфейсах «мозг-компьютер» (BCI), впервые имплантировала человеку устройство «чтения мыслей». Об этом Маск сообщил в твите, опубликованном 29 января. Однако, некоторые обеспокоены отсутствием прозрачности вокруг имплантата, который должен дать возможность управлять устройствами посредством мысли. Реакции ученых и экспертов на это событие обобщает медиа-редакция Nature, а Naked Science приводит перевод этой статьи.
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