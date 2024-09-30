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В Китае показали скафандр для пилотируемой миссии на Луну

Китайский скафандр для пилотируемой миссии на Луну / © CMSA

Новый скафандр стал результатом четырех лет исследований и разработок. Он поможет тайконавтам выполнять задачи вне корабля, защищая от суровых условий лунной среды. Участники экспедиция также смогут ходить, лазить, приседать, наклоняться, водить луноход и проводить научные исследования на поверхности естественного спутника Земли.

Китайский скафандр для пилотируемой миссии на Луну / © CMS

Скафандр изготовлен из специальной ткани, предназначенной для защиты от суровой термической среды и лунной пыли. Он оснащен парой защитных перчаток и специальным шлемом с панорамным антибликовым козырьком, длиннофокусными и короткофокусными камерами, а также многофункциональной консолью управления.

Китайский скафандр для пилотируемой миссии на Луну / © CMSA

Художественный дизайн лунного скафандра был вдохновлен элементами китайской культуры. Верхняя часть украшена красными декоративными линиями, которые символизируют идею китайской философии о балансе силы и грации.

CMSA также запустила публичную кампанию по выбору названия для костюма, которая будет отражать концепт как традиционной культуры, так и современных технологий.