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В Китае заметили Tesla Model Y с обновленным кузовом

Несколько закамуфлированных электромобилей Tesla Model Y недавно заметили в КНР. Судя по снимкам очевидцев, ожидается, что эта Model Y будет отличаться новым дизайном передней и задней частей кузова.

В Китае заметили Tesla Model Y с обновленным кузовом / © mr li

После обновления Model 3, выпущенной в 2023 году, многие поклонники Tesla ждали обновления и Model Y.

В Китае заметили Tesla Model Y с обновленным кузовом / © mr li

Все началось с сообщения агентства Reuters о том, что Tesla планирует выпустить обновленную версию Model Y под названием Juniper в 2024 году. Позже в отчете Bloomberg добавили, что Tesla планирует выпустить обновленную Model Y в «середине 2024 года».

Tesla пресекла слухи эти слухи, когда Маск заявил, что производитель не планирует обновлять Model Y. Однако с прошлого месяца фанаты электромобилей начали замечать закамуфлированные прототипы Model Y по всей Калифорнии.