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Boeing понесла крупнейшие за последние годы убытки

Американская аэрокосмическая компания Boeing опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2024 года. Выручка корпорации незначительно снизилась, однако убытки выросли почти в четыре раза — до 6,2 миллиарда долларов США. Это крупнейшие потери Boeing с 2020 года, когда спрос на самолеты снизился из-за пандемии коронавируса.

CST-100 Starliner компании Boeing приближается к МКС перед стыковкой в ​​рамках испытательного пилотируемого полета / © NASA

Значительный убыток в размере двух миллиардов долларов понесло оборонное и космическое подразделение компании Defense, Space and Security (BDS). Сюда входят расходы на две программы самолетов для военных США и проблемный космический корабль Starliner, который уже нанес Boeing ущерб в сумме на 1,85 миллиарда долларов.

Растущие убытки вызывают вопросы о том, сможет ли Boeing когда-либо получить прибыль от Starliner. Однако руководство компании не отказывается от космического корабля, пока экипаж продолжает находиться на МКС и ждет, когда SpaceX доставит его домой.