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Boeing понесла крупнейшие за последние годы убытки
Американская аэрокосмическая компания Boeing опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2024 года. Выручка корпорации незначительно снизилась, однако убытки выросли почти в четыре раза — до 6,2 миллиарда долларов США. Это крупнейшие потери Boeing с 2020 года, когда спрос на самолеты снизился из-за пандемии коронавируса.
Значительный убыток в размере двух миллиардов долларов понесло оборонное и космическое подразделение компании Defense, Space and Security (BDS). Сюда входят расходы на две программы самолетов для военных США и проблемный космический корабль Starliner, который уже нанес Boeing ущерб в сумме на 1,85 миллиарда долларов.
Растущие убытки вызывают вопросы о том, сможет ли Boeing когда-либо получить прибыль от Starliner. Однако руководство компании не отказывается от космического корабля, пока экипаж продолжает находиться на МКС и ждет, когда SpaceX доставит его домой.
Астрофизики подозревают, что «темное вещество» может состоять из особых сверхлегких частиц, и есть шанс их обнаружить во время наблюдений сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.
В последние годы научные исследования в области аэродинамики становятся все более актуальными с учетом развития высокоскоростных летательных аппаратов. Новое численное исследование, проведенное командой российских ученых из МФТИ и Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), стало важным шагом к более глубокому пониманию сложных процессов, которые протекают в пограничном слое в условиях сверхзвукового потока.
Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.
Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.
В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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