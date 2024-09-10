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Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

В прошлые выходные космический корабль Starliner компании Boeing в бесплотном режиме, наконец, вернулся на Землю. Он приземлился в пустыне Нью-Мексико, проведя в космосе чуть более трех месяцев. Но из-за технических проблем, беспокоивших чиновников NASA, Starliner оставил на МКС свой экипаж — астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

Starliner после приземления в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико / © Boeing

Сигналы о возвращении капсулы были неоднозначными. С одной стороны, по словам руководителя коммерческой программы экипажа NASA Стива Стича, она совершила «посадку [точно] в яблочко». С другой — агентство признало, что два двигателя Starliner перегрелись при возвращении, а еще один вышел из строя во время спуска. Капсула также испытала временное отключение системы наведения при входе в атмосферу.

Неловкая ситуация для космического ведомства США: смог бы Starliner в итоге перевезти застрявших на станции астронавтов?

«Я думаю, мы приняли правильное решение не брать Бутча и Суни на борт», — сказал Стич журналистам.

Пока не ясно, попытается ли Boeing снова отправить Starliner к МКС. Аналитики предположили, что аэрокосмический гигант может вместо этого закрыть проект, который уже принес компании убытки более чем в миллиард долларов.

«Мы не удивимся, если Boeing откажется от пилотируемых космических полетов», — заявил аналитик Рон Эпштейн в интервью New York Times.