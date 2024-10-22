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Китай отправит пилотируемый аппарат на дно Арктики
Cпециалисты из КНР готовятся отправить пилотируемый подводный аппарат для исследования полярного морского дна Северного Ледовитого океана.
Полярный подводный аппарат, который спроектировал 704-й Научно-исследовательский институт Китайской государственной судостроительной корпорации, спустят через специальное отверстие в корпусе полярного исследовательского судна Tan Suo San Hao (Explorer Three).
Как сообщило издание South China Morning Post, уже состоялась серия испытаний, включая подводную стыковку и работу в условиях низких температур. Но подробностей о самом аппарате пока нет. Все системы и аппаратуру разработали китайские инженеры, без привлечения иностранных специалистов.
Судно Tan Suo San Hao, которое покинуло док в апреле 2024 года, должно войти в строй и начать морские исследования в следующем году.
Китай называет себя «близкоарктической» державой и активно ведет строительство ледоколов.
Отметим, что на сегодня единственная страна в мире, которая отправляла пилотируемый аппарат на дно Арктики, — это Россия. Экспедиция состоялась в 2007 году.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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