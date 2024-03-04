Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Стремление выглядеть моложе снизило уровень эйджизма
Пожилые люди, которые следят за внешним видом и стремятся выглядеть моложе, реже сталкивались с дискриминацией по возрасту. Это выяснили ученые из США в новом исследовании.
Возраст, на который выглядят люди, нередко влияет на отношение окружающих к ним. К пожилым людям могут относиться хорошо (доброжелательный эйджизм) и, наоборот, необоснованно плохо (враждебный эйджизм). Отношение, основанное на возрасте, определяется стереотипами о людях на том или ином этапе жизни, которые существуют в обществе.
Ученые из Мичиганского университета (США) и Университета Оклахомы (США) изучили, как забота о внешнем виде связана с отношением окружающих к пожилым людям. В основу исследования легли данные 2006 американцев 50-80 лет. Эту информацию собрали в Мичиганском университете в рамках национального опроса о здоровом старении. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Psychology and Aging.
Выяснилось, что люди 50-80 лет, которые тратят деньги на различные способы выглядеть моложе (35% респондентов), реже сталкивались с негативным отношением из-за возраста, чем те, кому, на их взгляд, без специальных усилий удается выглядеть младше сверстников. Опыт доброжелательного эйджизма у первой группы был таким же частым, как враждебного. Однако люди, которые не стремятся выглядеть моложе, сталкивались с положительным отношением из-за возраста реже, чем следящие за внешностью.
Те, кто считал, что выглядит старше сверстников, чаще чувствовали по отношению к себе враждебный эйджизм и гораздо реже — доброжелательный. Таких людей было 6% от общего числа респондентов (большинство из категории 50-64 года), в то время как 59% участников исследования были убеждены, что их внешний вид соответствует меньшему возрасту. Высоко свою внешность немного чаще оценивали женщины и люди разного пола с более длительным образованием, которые на момент опроса были трудоустроены. Вкладывались в сохранение молодости — женщины, люди с высоким доходом и респонденты испанского происхождения.
Участники исследования отвечали на вопросы не только об ощущениях относительно своей внешности, но и об опыте, который был связан со старением или эйджизмом. В качестве положительного опыта респонденты вспомнили ситуации, когда к ним обращались за советом. В числе случаев, которые можно трактовать как опыт враждебного эйджизма, были моменты, когда окружающие предполагали, что у участников опроса проблемы со зрением, слухом, памятью или использованием техники.
По словам авторов исследования, связь между отношением пожилых людей к своей внешности (в том числе стремлением выглядеть моложе) и восприятием их со стороны окружающих очень сложная и имеет много нюансов. Разница между процентом тех, кто считает, что выглядит молодо, и тех, кто сказал о потраченных на уход за собой деньгах или времени, может отражать сразу два распространенных предубеждения. Первое связано с негативным отношением к старению, второе — с осуждением людей, которые заботятся о своей внешности и молодости (особенно среди мужчин).
Исследователи отметили, что органам здравоохранения необходимо делать все, чтобы взгляд на старение как на что-то негативное не укреплялся в обществе. Тем не менее, считают они, желание людей выглядеть моложе и возможность защитить себя от эйджизма могут стать стимулом выбирать более здоровый образ жизни.
Согласно предыдущим исследованиям, сбалансированное питание, физическая активность, здоровый сон, использование солнцезащитного крема и другие компоненты «правильного» отношения к себе с большей вероятностью сохранят здоровье и молодость, чем товары и услуги, которые направлены на «борьбу со старением».
Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.
Международная группа исследователей пересмотрела происхождение теплокровности, проанализировав вымерших предков амниот. Авторы изучили ранее не рассматривавшийся признак эндотермных организмов — маленькие эритроциты.
Пожилые люди, которые следят за внешним видом и стремятся выглядеть моложе, реже сталкивались с дискриминацией по возрасту. Это выяснили ученые из США в новом исследовании.
Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.
Международная группа исследователей пересмотрела происхождение теплокровности, проанализировав вымерших предков амниот. Авторы изучили ранее не рассматривавшийся признак эндотермных организмов — маленькие эритроциты.
Британский научный обозреватель Дэвид Робсон разбирает в New Scientist причины ухудшения качества спермы у мужчин во всем мире. Naked Science перевел статью, где исследователи пытаются понять причины этого явления и ищут способы обратить ее вспять.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Стон Земли
Черная желчь: что такое депрессия
Черных дыр пятница
Самые дорогие картины в мире
Космические внедорожники
Ноев ковчег: правда и вымысел
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии