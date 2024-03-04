Стремление выглядеть моложе снизило уровень эйджизма

Пожилые люди, которые следят за внешним видом и стремятся выглядеть моложе, реже сталкивались с дискриминацией по возрасту. Это выяснили ученые из США в новом исследовании.

Возраст, на который выглядят люди, нередко влияет на отношение окружающих к ним. К пожилым людям могут относиться хорошо (доброжелательный эйджизм) и, наоборот, необоснованно плохо (враждебный эйджизм). Отношение, основанное на возрасте, определяется стереотипами о людях на том или ином этапе жизни, которые существуют в обществе.

Ученые из Мичиганского университета (США) и Университета Оклахомы (США) изучили, как забота о внешнем виде связана с отношением окружающих к пожилым людям. В основу исследования легли данные 2006 американцев 50-80 лет. Эту информацию собрали в Мичиганском университете в рамках национального опроса о здоровом старении. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Psychology and Aging.

Выяснилось, что люди 50-80 лет, которые тратят деньги на различные способы выглядеть моложе (35% респондентов), реже сталкивались с негативным отношением из-за возраста, чем те, кому, на их взгляд, без специальных усилий удается выглядеть младше сверстников. Опыт доброжелательного эйджизма у первой группы был таким же частым, как враждебного. Однако люди, которые не стремятся выглядеть моложе, сталкивались с положительным отношением из-за возраста реже, чем следящие за внешностью.

Те, кто считал, что выглядит старше сверстников, чаще чувствовали по отношению к себе враждебный эйджизм и гораздо реже — доброжелательный. Таких людей было 6% от общего числа респондентов (большинство из категории 50-64 года), в то время как 59% участников исследования были убеждены, что их внешний вид соответствует меньшему возрасту. Высоко свою внешность немного чаще оценивали женщины и люди разного пола с более длительным образованием, которые на момент опроса были трудоустроены. Вкладывались в сохранение молодости — женщины, люди с высоким доходом и респонденты испанского происхождения.

Участники исследования отвечали на вопросы не только об ощущениях относительно своей внешности, но и об опыте, который был связан со старением или эйджизмом. В качестве положительного опыта респонденты вспомнили ситуации, когда к ним обращались за советом. В числе случаев, которые можно трактовать как опыт враждебного эйджизма, были моменты, когда окружающие предполагали, что у участников опроса проблемы со зрением, слухом, памятью или использованием техники.

По словам авторов исследования, связь между отношением пожилых людей к своей внешности (в том числе стремлением выглядеть моложе) и восприятием их со стороны окружающих очень сложная и имеет много нюансов. Разница между процентом тех, кто считает, что выглядит молодо, и тех, кто сказал о потраченных на уход за собой деньгах или времени, может отражать сразу два распространенных предубеждения. Первое связано с негативным отношением к старению, второе — с осуждением людей, которые заботятся о своей внешности и молодости (особенно среди мужчин).

Исследователи отметили, что органам здравоохранения необходимо делать все, чтобы взгляд на старение как на что-то негативное не укреплялся в обществе. Тем не менее, считают они, желание людей выглядеть моложе и возможность защитить себя от эйджизма могут стать стимулом выбирать более здоровый образ жизни.

Согласно предыдущим исследованиям, сбалансированное питание, физическая активность, здоровый сон, использование солнцезащитного крема и другие компоненты «правильного» отношения к себе с большей вероятностью сохранят здоровье и молодость, чем товары и услуги, которые направлены на «борьбу со старением».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.