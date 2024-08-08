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Медики выяснили, как формируются страшные воспоминания
Международная команда ученых провела эксперимент на мышах и обнаружила, что при переживании страха активируются нервные клетки в конкретной области мозга. Эта информация позволит снизить воздействие пугающих событий на человека и эффективнее лечить посттравматическое стрессовое расстройство.
Изучать механизмы памяти необходимо, с одной стороны, чтобы устранять ее нарушения, с другой — чтобы препятствовать болезням, причиной которых становятся воспоминания о травмирующем опыте. Благодаря недавним исследованиям стало известно, почему человек помнит некоторые события всю жизнь и каким образом спорт помогает избавиться от навязчивых и негативных воспоминаний.
Ученые из Орхусского университета (Дания), Копенгагенского университета (Дания), Национального университета Ян-Мин (Тайвань) и Инсбрукского медицинского университета (Австрия) выяснили, что нервные клетки миндалевидного тела в мозге не только регулируют эмоциональные реакции, связанные со страхом, но и помогают запоминать пугающие события. Результаты эксперимента на генетически модифицированных мышах опубликовал журнал Cell Reports.
Авторы научной работы разделили мышей на две группы. На первую пять раз воздействовали с помощью звука, который сам по себе не был связан с опасностью, но после которого животные получали легкий удар электрическим током по ноге. Вторая группа мышей не подвергалась воздействию тока — использовались только звуковые сигналы.
Спустя 24 часа обе группы мышей прошли тест на наличие страшных воспоминаний. Они в другом контексте слышали звук, который использовался на первом этапе эксперимента, и не получали удара током. Животные замирали, когда слышали знакомый сигнал, но мыши из первой группы оставались в этом состоянии заметно дольше — они ожидали удара электрическим током.
Поскольку исследователи использовали генетически модифицированных мышей, им удалось пометить нервные клетки, которые активируются при переживании страха и в момент, когда животное вспоминает о пугающем опыте. Такими клетками оказалась группа тормозных нейронов в миндалевидном теле головного мозга.
Обнаруженные клетки предотвращали чрезмерную реакцию мышей в связи со страхом. Когда ученые начали подавлять работу этих нейронов, животные стали замирать на более длительное время, ожидая удара током.
По словам исследователей, результаты их работы могут быть полезны в разработке новых способов лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Однако у исследования есть ограничения: например, несмотря на сходства структуры человеческого и мышиного мозга, некоторые нейронные цепи и связи устроены по-другому. В дальнейшем важно выяснить, регулируют ли центральные нейроны миндалевидного тела воспоминания о страхе и реакцию на них у пациентов с ПТСР.
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