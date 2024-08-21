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31 минута назад
ТГУ
29

В ТГУ выяснили, что коронавирусная инфекция вызывала депрессию у женщин чаще, чем у мужчин

4.5

Ученые ТГУ и НИИ психического здоровья ТНИМЦ изучили когнитивные и эмоциональные нарушения у людей, перенесших коронавирус. Они хотели выяснить, к каким когнитивным нарушениям приводит Covid-19 и как это связано с надежностью связей между нейронами в разных частях мозга. Исследования показали, что одним из «спутников» коронавируса стала депрессия, которая чаще возникала у женщин, а вот у мужчин больше страдала кратковременная память.

ТГУ
# депрессия
# женщины
# коронавирус
# мужчины
# пандемия
В ТГУ выяснили, что коронавирусная инфекция вызывала депрессию у женщин / © Edwin Hooper, unsplash.com

Результаты исследования, поддержанного РНФ, опубликованы в Journal of Clinical Medicine (Q1). «Целью нашей работы была оценка когнитивной функции и изменений мозга у пациентов с клинически диагностированной депрессией после Covid-19 (PCD), – пояснил руководитель проекта, ученый лаборатории нейробиологии ТГУ Михаил Светлик. – Особенностью исследования является то, что депрессия была выявлена не только по тестам, в которых пациенты сами оценивали свое состояние, а специалистами НИИ психического здоровья ТНИМЦ. Полученные данные помогут лучшему пониманию причин и последствий депрессии, спровоцированной Covid-19».

В исследовании принял участие 71 пациент с постковидной депрессией и контрольные группы – люди, выздоровевшие от коронавирусной инфекции без осложнений и участники, которые не болели совсем. Наряду с этим еще была группа пациентов, у которых коронавирус вызвал неврологические осложнения, но не была диагностирована депрессия.

«Установлено, что у женщин постковидная депрессия развивалась чаще, – рассказал Михаил Светлик. – Однако когда постковидная депрессия возникала у мужчин, когнитивные нарушения были выражены сильнее. Это показала задача Струпа и общий скрининговый тест МоСА, при помощи которого оцениваются такие функции, как внимание и концентрация, исполнительные функции, память, речь, счет, ориентированность и другие. У женщин отмечены выраженные нарушения кратковременной памяти при немедленном воспроизведении слов».

В постковидной фазе различия в симптомах между исследуемыми группами были весьма существенными. Более половины пациентов с постковидной депрессией испытывали бессонницу (64 процента) и отсутствие вкуса (56 процентов), тогда как в группе пациентов с постковидом, но без депрессии только 29 и 21 процентов участников сообщили об этих симптомах. Почти все пациенты в группе PCD жаловались на усталость и дефицит внимания и памяти. У них значительно чаще отмечались случаи миалгии и панических атак.

Результаты, полученные учеными, помогут персонализировать лечение депрессии с учетом пола пациента и тяжести предыдущего заболевания коронавирусной инфекцией. Добавим, что в ходе исследований нейробиологи выявили зоны, в которых у пациентов с ковидной депрессией произошло нарушение миелина – вещества, защищающего нервные волокна головного мозга и влияющего на прохождение импульсов между нейронами. Новые данные представлены в статье, которая в скором времени выйдет в журнале издательства MDPI. 

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ТГУ
69 статей
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — первый российский университет на территории Русской Азии (фактически первый российский университет восточнее берегов Волги), один из 29 национальных исследовательских университетов.
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ТГУ
# депрессия
# женщины
# коронавирус
# мужчины
# пандемия
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