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Физики рассказали, где стоять в закрытых курилках
Авторы нового исследования рассмотрели особенности оседания частиц сигаретного дыма на посетителях закрытых вентилируемых зон для курения в аэропортах. Важным оказалось не только положение курильщика в пространстве, но и температура его тела.
Курительные комнаты в аэропортах остаются привычным явлением, хотя некоторые страны постепенно отказываются от них. Обычно это помещения, огороженные прозрачными стенами, прямо внутри здания. Они могут иметь системы вентиляции, но это не всегда спасает курильщиков от воздействия дыма в закрытом пространстве.
Команда физиков показала, что не все позиции внутри курительной комнаты одинаковы с точки зрения распространения дыма для находящихся в них людей. Исследование опубликовано в журнале Physics of Fluids.
Ученые из Университета Хормозгана (Иран) проанализировали распределение никотиновых частиц в симулированной курительной комнате и выяснили, что термическая обстановка и положение тел курильщиков влияют на оседание частиц из дыма.
Авторы научной работы смоделировали курительную комнату с помощью вычислительных моделей. В качестве курильщиков выступили нагретые и ненагретые манекены с сигаретой в руке, «выдыхающие» дым вперед. Вентиляционная система в модели имела три вытяжных диффузора.
Оказалось, что находившиеся дальше от вентиляционных отверстий курильщики подвергались наименьшему загрязнению частицами дыма.
«Мы ожидали, что люди, стоящие во всех углах, будут подвергаться примерно одинаковому оседанию частиц на них. Однако, согласно полученным данным, вентиляционные потоки в комнате ведут себя непредсказуемо», — отметил Юнес Бакшан (Younes Bakhshan).
Исследование также показало, что со временем концентрация частиц в воздухе снижается, но их оседание на самих курильщиках увеличивается.
«По результатам исследования стало понятно, что тепло тела способствует большему оседанию загрязняющих частиц на теле. Мы рекомендуем людям выбирать свободные места, если они вынуждены курить в комнате», — добавил Бакшан.
Эти результаты помогают понять, как улучшить вентиляцию в курительных залах. Согласно предыдущим исследованиям, система вентиляции с вытеснением воздуха из пространства курительной комнаты оптимальна. Но если есть возможность оптимизировать вентиляцию, физики рекомендуют устанавливать вытяжки на стенах, помимо уже существующих вентиляционных отверстий на потолке. Курильщикам советуют стоять как можно дальше от вентиляционных отверстий и не разогреваться перед входом в комнату.
В дальнейшем физики планируют изучить не только распространение частиц, но и их сокращение. Исследователи считают, что люди, которые заходят в курительную комнату, должны быть защищены от вредного воздействия пассивного курения.
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