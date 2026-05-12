Астронавты и астрофотограф показали обратную сторону Луны в невиданных ранее деталях
Всего за несколько недель до открытия первого стартового окна миссии «Артемида II» астрофотограф Эндрю Маккарти неожиданно задумался: а что, если астронавты миссии смогут снимать Луну так же, как это делает он сам?
Тогда Маккарти написал сообщение командиру миссии, астронавту Риду Уайсмену. Он прекрасно понимал, что в столь поздний момент рассчитывать на ответ почти бессмысленно, но упустить шанс на сотрудничество всей жизни просто не мог. И невероятное все же произошло.
«Он сразу же поддержал идею», — рассказал Маккарти в интервью изданию Space.com. — «Для меня это была настоящая мечта, но я также понимал, что перед нами открывается совершенно уникальная возможность».
Миссия «Артемида II» стартовала 1 апреля. Четверо астронавтов отправились в десятидневное путешествие к Луне и обратно, которое привлекло внимание людей по всему миру. Экипаж сделал впечатляющие фотографии лунной поверхности, включая редчайшие кадры обратной стороны спутника Земли.
На Земле Эндрю Маккарти объединяет сотни и даже тысячи снимков Луны, чтобы проявить детали, невидимые на одном кадре. В результате появляются изображения, больше напоминающие живопись, чем привычный серый диск в ночном небе. Однако, как подчеркивает фотограф, речь идет не об художественной интерпретации, а о реальных спектральных особенностях лунной поверхности.
«Все, что вы видите на снимках, реально существует. Просто человеческий глаз недостаточно чувствителен к этим цветам», — объяснил он.
По словам Маккарти, его цель — показать зрителю не то, что способен увидеть обычный человек, а то, что можно было бы разглядеть с «сверхчеловеческим зрением».
Цвета на Луне действительно существуют естественным образом, просто они слишком слабые для человеческого восприятия. Даже обычная фотография Луны при определенной обработке начинает неожиданно проявлять скрытые оттенки поверхности.
Для совместного проекта с Уайсменом Маккарти захотел добиться такого же эффекта, но уже на снимках обратной стороны Луны, полученных непосредственно из космоса. Маккарти вместе с Уайсменом и группой NASA, отвечавшей за подготовку астронавтов к работе с камерами на борту Orion, разработали специальный план съемки. Во время пролета Луны астронавт делал серии кадров с разной экспозицией и в разные моменты полета, чтобы впоследствии их можно было объединить в единое изображение.
Главный секрет метода Маккарти — «стэкинг», или наложение множества кадров друг на друга. Этот подход широко используется в астрофотографии: при объединении изображений случайный шум исчезает, а полезная информация остается. Благодаря этому можно проявить тончайшие различия в цвете и составе лунной поверхности. Голубые оттенки указывают на богатые титаном базальтовые породы, а коричневые и красноватые области связаны с железом или древним выветрившимся грунтом. Но главное отличие нынешнего проекта — в качестве исходных данных.
На Земле атмосферные искажения серьезно ухудшают изображения Луны. Маккарти рассказал, что иногда ему приходится объединять сотни или даже тысячи кадров, чтобы получить нужный результат.
После приводнения миссии «Артемида II» 10 апреля NASA выложило более 12 тысяч фотографий, сделанных экипажем во время полета к Луне.
Маккарти признался, что пока обработал лишь малую часть этого материала и планирует продолжить работу над новыми изображениями.
Сотрудничество астронавтов и астрофотографа уже подарило человечеству совершенно новый взгляд на обратную сторону Луны — более детальный, насыщенный и живой, чем когда-либо прежде.
