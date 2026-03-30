Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

О терапевтическом потенциале кавказских пробиотиков и их преимуществе перед промышленными заквасками в исследовательской работе рассказала заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медицинской академии КБГУ, доктор медицинских наук, профессор Заира Хараева.

Происхождение кефирных зерен неизвестно до сих пор. Это сложный симбиоз бактерий и дрожжей, который выглядит как гранулы, похожие на цветную капусту или творожные сгустки. Кефирные зерна встречаются в горных территориях: Тибете, Алтае, Кавказе. У каждого микробного консорциума совершенно уникальные свойства.

«От комбинации микробов зависят свойства этих сообществ. На Кавказе мы собрали более 35 видов. Некоторые будут работать как иммуностимуляторы и помогать человеку выздоравливать, другие — успокаивать воспаление», — комментирует профессор Заира Хараева.

Особую ценность кефирные зерна представляют при лечении кишечных патологий. Профессор обратила внимание на сложность терапии язвенно-некротического колита, при котором пациенты проходят тяжелое лечение, сталкиваясь с бесконечными рецидивами. Основное действие связано с коррекцией микробиоты. Кефир способствовал восстановлению баланса кишечной микрофлоры, что является ключевым фактором в патогенезе этих заболеваний.

Исследования показывают, что кефир на основе традиционных зерен снижает ключевые маркеры воспаления, которые играют важную роль при язвенном колите. Речь о молекулах клеточной адгезии VCAM-1, ICAM-1.

«При добавлении этого природного субстрата слизистая успокаивается, а язвы заживают, — отмечает исследователь. — Если в обычном аптечном пробиотике мы ищем три-четыре штамма, то в кефирных зернах их заложены тысячи».

Такой природный «город микроорганизмов» обеспечивает комплексное воздействие, недоступное синтетическим препаратам. В магазинном продукте меньше видов бактерий и дрожжей, чем в традиционном напитке и эффекты от употребления могут кардинально различаться, а иногда и быть противоположными. Дрожжи присутствуют в 50% магазинных продуктов, в образцах на кефирных зернах показатель достигает 100%. Кроме того, в традиционном напитке обнаруживаются виды L. kefiranofaciens и L. kefiri, которые отсутствуют в коммерческих продуктах.

В работе Бенджамина Бурри было показано, что коммерческий кефир, наоборот, повышал провоспалительный маркер TNF-α. Рандомизированные исследования показали: традиционный кефир снижает уровень липопротеинов низкой плотности — «плохого» холестерина, который транспортирует жир из печени в ткани, — а также таких ключевых маркеров воспаления как молекулы адгезии ICAM-1 и VCAM-1. Магазинный кефир после четырех недель употребления не оказал никакого влияния на триглицерид и уровень общего холестерина, конкретно на липопротеины низкой и высокой плотности.

Профессор также отмечает, что природа не стимулирует и не угнетает напрямую: ее элементы активируют заторможенное и снижают гиперактивное в организме. Кефирные зерна — один из таких иммунокорригирующих механизмов, в них содержится полисахарид кефиран.

В 2025 году ученые отправили два образца на космический спутник, чтобы оценить, подойдут ли грибки для длительных экспедиций. После возвращения с орбиты кефирные зерна выжили, несмотря на жесткое облучение, и сохранили способность ферментировать молоко. Сейчас образцы проходят генетические исследования в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. На данном этапе ученые обработали две трети материала, и не зафиксировали негативных мутаций, которые превратили бы безобидные бактерии в патогены.

«Чем больше разных микробных членов входит в сообщество, тем оно выносливее, — подчеркивает профессор. — Это значит, что кефирные зерна могут стать возобновляемым лекарственным пищевым субстратом для восстановления микрофлоры космонавтов».

Она отметила, что космический эксперимент вдохновил ученых активнее использовать эти ресурсы и на Земле.

