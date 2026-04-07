Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
Окаменелость Pohlsepia mazonensis, найденная в формации Мэзон-Крик в Иллинойсе (США), датируют каменноугольным периодом (около 310 миллионов лет назад). В 2000 году ее описали как древнейшего представителя восьмируких головоногих.
На отпечатке просматривались округлое тело, два плавника, пятна, похожие на глаза и чернильный мешок, а также следы щупалец. Эта единственная находка стала эталоном для генетиков, которые калибровали по ней модели эволюции, полагая, что предки осьминогов появились уже в палеозое.
Группа исследователей из Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии решила перепроверить статус окаменелости с помощью современных неразрушающих методов. Авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, применили мультиспектральную визуализацию, микрокомпьютерную томографию и синхротронную микрорентгенофлуоресценцию (µXRF). Пучок рентгеновского излучения позволил просканировать химический состав камня и выявить анатомические детали, невидимые на поверхности.
Ученые обнаружили нестыковки на радуле, хитиновой зубчатой терке, с помощью которой моллюски соскабливают пищу. Радула Pohlsepia имеет 11 зубов в каждом ряду. У современных и вымерших осьминогов радула содержит семь или девять элементов. Зато у нуитилоидей 13 зубов — значит, окаменелость явно принадлежит им. Ученые считают, что еще два зуба попросту отвалились и до наших дней не дошли.
Синхротронный и электронный анализ также указали на ошибки в опознании остатков как осьминожьих. Пятно, которое ранее считали чернильным мешком, оказалось сгустком пирита и глины. В предполагаемых глазах ученые не нашли следов меланосом (гранул пигмента), хотя в других окаменелостях из Мэзон-Крик они отлично сохраняются.
Авторы исследования реконструировали процесс образования окаменелости. По их мнению, древний наутилус успел основательно испортиться, прежде чем захоронился в осадочных породах. Он погиб, после чего выпал из своей газонаполненной раковины. В процессе разложения мягкие ткани (голова с щупальцами и пищеварительным трактом) оторвались, опустились на илистое дно и окаменели в виде бесформенного комка. Двадцать лет этот сгнивший сгусток принимали за уникальное животное, предка всех осьминогов.
Новая научная работа официально лишает Pohlsepia mazonensis статуса отдельного вида, переводя его в младшие синонимы давно известного ископаемого наутилуса Paleocadmus pohli, форма зубов которого идеально совпала с найденной радулой. Это исследование возвращает возникновение осьминогов в мезозойскую эру (эпоху динозавров) и исправляет масштабную ошибку, искажавшую филогенетические модели на протяжении более 20 лет.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
