Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Окаменелость Pohlsepia mazonensis, найденная в формации Мэзон-Крик в Иллинойсе (США), датируют каменноугольным периодом (около 310 миллионов лет назад). В 2000 году ее описали как древнейшего представителя восьмируких головоногих.

На отпечатке просматривались округлое тело, два плавника, пятна, похожие на глаза и чернильный мешок, а также следы щупалец. Эта единственная находка стала эталоном для генетиков, которые калибровали по ней модели эволюции, полагая, что предки осьминогов появились уже в палеозое.

Группа исследователей из Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии решила перепроверить статус окаменелости с помощью современных неразрушающих методов. Авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, применили мультиспектральную визуализацию, микрокомпьютерную томографию и синхротронную микрорентгенофлуоресценцию (µXRF). Пучок рентгеновского излучения позволил просканировать химический состав камня и выявить анатомические детали, невидимые на поверхности.

Ученые обнаружили нестыковки на радуле, хитиновой зубчатой терке, с помощью которой моллюски соскабливают пищу. Радула Pohlsepia имеет 11 зубов в каждом ряду. У современных и вымерших осьминогов радула содержит семь или девять элементов. Зато у нуитилоидей 13 зубов — значит, окаменелость явно принадлежит им. Ученые считают, что еще два зуба попросту отвалились и до наших дней не дошли.

Синхротронный и электронный анализ также указали на ошибки в опознании остатков как осьминожьих. Пятно, которое ранее считали чернильным мешком, оказалось сгустком пирита и глины. В предполагаемых глазах ученые не нашли следов меланосом (гранул пигмента), хотя в других окаменелостях из Мэзон-Крик они отлично сохраняются.

Авторы исследования реконструировали процесс образования окаменелости. По их мнению, древний наутилус успел основательно испортиться, прежде чем захоронился в осадочных породах. Он погиб, после чего выпал из своей газонаполненной раковины. В процессе разложения мягкие ткани (голова с щупальцами и пищеварительным трактом) оторвались, опустились на илистое дно и окаменели в виде бесформенного комка. Двадцать лет этот сгнивший сгусток принимали за уникальное животное, предка всех осьминогов.

Новая научная работа официально лишает Pohlsepia mazonensis статуса отдельного вида, переводя его в младшие синонимы давно известного ископаемого наутилуса Paleocadmus pohli, форма зубов которого идеально совпала с найденной радулой. Это исследование возвращает возникновение осьминогов в мезозойскую эру (эпоху динозавров) и исправляет масштабную ошибку, искажавшую филогенетические модели на протяжении более 20 лет.

Максим Абдулаев 116 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.