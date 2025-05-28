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Новые платиновые препараты улучшат лечение рака с помощью света
Ученые РТУ МИРЭА синтезировали новый класс противоопухолевых препаратов на основе платины и природных хлоринов. Эти соединения объединяют химио- и фотодинамическую терапию, что может повысить эффективность лечения и снизить побочные эффекты.
Исследователи создали карбоксилатные комплексы платины (II) с модифицированными природными хлоринами — соединениями, которые уже используются в фотодинамической терапии рака. Препараты на основе платины, например, цисплатин и карбоплатин, активно используются в лечении рака, однако имеют существенные минусы: они сильно токсичны и малоэффективны против устойчивых форм опухолей. В отличие от них, хлорины могут избирательно концентрироваться в злокачественных клетках и под световым воздействием производить реактивные формы кислорода, которые разрушают опухоль. Однако их применение ограничено из-за того, что свет не может глубоко проникать в ткани.
Новые гибридные соединения сочетают преимущества обоих подходов. Исследователи разработали методы введения карбоксильных групп в структуру хлоринов, что позволило создать стабильные комплексы с платиной. Полученные вещества были очищены и детально охарактеризованы с помощью ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и других современных аналитических методов.
«Наши соединения потенциально могут преодолеть ключевые ограничения существующих методов лечения, — отмечает Петр Островерхов, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского РТУ МИРЭА. — Комбинированное действие химиотерапии и фотодинамического воздействия открывает новые возможности для лечения онкологии».
Разработка более действенных и безопасных методов лечения рака чрезвычайно важна. Классические препараты на основе платины нередко провоцируют серьезные осложнения, а злокачественные образования постепенно развивают к ним резистентность. Фотодинамическая терапия обладает меньшей токсичностью, но подходит лишь для лечения поверхностных или легко доступных для светового воздействия новообразований. Комбинированные соединения нового поколения способны преодолеть эти ограничения: платиновый компонент обеспечивает общее противоопухолевое действие, а хлорины дают возможность локально усиливать эффект за счет облучения.
Если дальнейшие исследования подтвердят противоопухолевую активность этих комплексов, они могут стать основой для нового поколения комбинированных препаратов, сочетающих высокую эффективность с меньшей токсичностью. Это особенно важно для лечения агрессивных и резистентных форм рака, где существующие методы часто оказываются бессильны. Разработка российских ученых вносит значительный вклад в глобальные усилия по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Доклад был представлен на ХХVIII Всероссийской конференции молодых ученых-химиков и на XVIII всероссийской научно-практическая конференция имени А.Ю. Барышникова «Новые перспективные противоопухолевые препараты и медицинские технологии: проблемы, достижения, перспективы».
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Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
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