Выживаемость онкобольных предсказали по фотографиям лица
Скорость старения лица может предсказать выживаемость пациентов с онкологией. Анализ фотографий более 2200 человек показал, что ускоренные изменения внешности связаны с повышенным риском смерти. Открытие предлагает простой неинвазивный способ оценки прогноза по обычным клиническим снимкам.
Биологический возраст не всегда совпадает с паспортным. Два человека одного возраста могут стареть с разной скоростью, и при онкологии это особенно важно. Дело в том, что старение и развитие опухоли связаны с общими процессами — клеточным стрессом, воспалением и накоплением повреждений. Ранее исследователи уже показывали, что пациенты, которые выглядят старше своих лет, часто имеют худший прогноз. Но такие работы обычно оценивали состояние человека только в один момент времени.
Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, решили измерять не сам «возраст» лица, а скорость его изменений. Для этого они использовали алгоритм FaceAge, который оценивает биологический возраст по фотографии. Проанализировав снимки 2276 пациентов, проходивших лучевую терапию, ученые сравнивали две фотографии одного человека, сделанные с интервалом от дести дней до четырех лет. Таким образом они рассчитали показатель скорости старения лица Face Aging Rate (FAR).
Результаты показали, что чем выше FAR, тем хуже прогноз. Пациенты с ускоренным старением лица имели более высокий риск смерти, даже после учета пола, типа рака и других факторов. Особенно сильная связь наблюдалась в группе с интервалом между снимками от двух до четырех лет: здесь ускоренное старение лица было связано с повышением относительного риска смерти на 65 процентов, а медианная выживаемость составляла 15,2 месяца против 36,6 месяца у пациентов с более медленным старением.
Примечательно, что сам хронологический возраст давал меньше информации, чем скорость изменений внешности. Это указывает на то, что динамические показатели могут лучше отражать реальное состояние организма, чем разовые измерения.
Выходит, лицо может служить внешним индикатором скрытых процессов, связанных с прогрессированием болезни или последствиями лечения. Если будущие исследования подтвердят выводы ученых, обычные клинические фотографии могут стать дополнительным инструментом для мониторинга состояния пациентов и помощи в выборе тактики лечения.
Хотя метод требует проверки и учета возможных ограничений, работа демонстрирует перспективную идею: снимки лица могут быть не только изображением пациента, но и источником медицинской информации о его состоянии и развитии болезни.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
12 Июня, 2021
Сопло Лаваля — машина, создающая сверхзвук
17 Марта, 2018
Вопросы читателей (ч. 10)
18 Февраля, 2015
Война в Украине как социальный невроз
28 Апреля, 2022
Сахарный пузырь: психология панических покупок
