Выживаемость онкобольных предсказали по фотографиям лица

Скорость старения лица может предсказать выживаемость пациентов с онкологией. Анализ фотографий более 2200 человек показал, что ускоренные изменения внешности связаны с повышенным риском смерти. Открытие предлагает простой неинвазивный способ оценки прогноза по обычным клиническим снимкам.

Биологический возраст не всегда совпадает с паспортным. Два человека одного возраста могут стареть с разной скоростью, и при онкологии это особенно важно. Дело в том, что старение и развитие опухоли связаны с общими процессами — клеточным стрессом, воспалением и накоплением повреждений. Ранее исследователи уже показывали, что пациенты, которые выглядят старше своих лет, часто имеют худший прогноз. Но такие работы обычно оценивали состояние человека только в один момент времени.

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, решили измерять не сам «возраст» лица, а скорость его изменений. Для этого они использовали алгоритм FaceAge, который оценивает биологический возраст по фотографии. Проанализировав снимки 2276 пациентов, проходивших лучевую терапию, ученые сравнивали две фотографии одного человека, сделанные с интервалом от дести дней до четырех лет. Таким образом они рассчитали показатель скорости старения лица Face Aging Rate (FAR).

Результаты показали, что чем выше FAR, тем хуже прогноз. Пациенты с ускоренным старением лица имели более высокий риск смерти, даже после учета пола, типа рака и других факторов. Особенно сильная связь наблюдалась в группе с интервалом между снимками от двух до четырех лет: здесь ускоренное старение лица было связано с повышением относительного риска смерти на 65 процентов, а медианная выживаемость составляла 15,2 месяца против 36,6 месяца у пациентов с более медленным старением.

Примечательно, что сам хронологический возраст давал меньше информации, чем скорость изменений внешности. Это указывает на то, что динамические показатели могут лучше отражать реальное состояние организма, чем разовые измерения.

Выходит, лицо может служить внешним индикатором скрытых процессов, связанных с прогрессированием болезни или последствиями лечения. Если будущие исследования подтвердят выводы ученых, обычные клинические фотографии могут стать дополнительным инструментом для мониторинга состояния пациентов и помощи в выборе тактики лечения.

Хотя метод требует проверки и учета возможных ограничений, работа демонстрирует перспективную идею: снимки лица могут быть не только изображением пациента, но и источником медицинской информации о его состоянии и развитии болезни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Любовь С. 382 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.