Спутники нашли в Андах гигантские каменные круги неизвестного происхождения

Высоко в Андах, в труднодоступной местности на высоте более 3000 метров над уровнем моря, археологи готовятся начать изучение странных каменных сооружений, которые пока принесли больше вопросов, чем ответов. Очертания огромных геометрических фигур впервые заметили на спутниковых снимках в приложении Google Earth.

Аргентинский альпинист и археолог-любитель Карлос Гобби, изучая в мае 2025 года с помощью Google Earth местность в районе горного хребта Кордильера-дель-Тигре в провинции Мендоса на западе Аргентины, обратил внимание на необычные геометрические фигуры. На снимках из космоса эти объекты выглядели как цепочка крупных круглых сооружений, соединенных проходами, с примыкающими к ним прямоугольными участками.

В феврале 2026 года, после нескольких неудачных попыток добраться до объектов, Гобби и двое его коллег совершили многодневный переход через Андское высокогорье и, наконец, смогли достичь этого труднодоступного места, расположенного на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Поблизости не было источников воды и сотовой связи, а сам пустынный ландшафт не давал никаких намеков на то, что там может скрываться столь сложный комплекс каменных сооружений.

Геометрическую структуру, которая была отчетливо видна на спутниковых снимках, оказалось гораздо сложнее распознать при непосредственном осмотре местности. Участники экспедиции обнаружили нагромождения камней, образующие невысокие каменные стены. Они окаймляли несколько кругов диаметром примерно от 27 до 35 метров, соединенных узкими коридорами. Некоторые участки проходов были частично засыпаны землей или углублены, образуя канавы. Кое-где возвышались сложенные из камней башни.

Как сообщило издание Los Andes, Гобби передал фотографии и координаты объекта археологам из института IANIGLA-CONICET (Аргентинский институт гляциологии и наук об окружающей среде). Они сразу отметили, что найденные Гобби сооружения, их размеры и сложность не имеют аналогов в этом регионе Анд.

Ученые еще не знают, кто и когда возвел эти сооружения и для чего они предназначались. Ситуацию осложняет и местоположение объекта. Эта высокогорная местность отличается изолированностью, суровым климатом, отсутствием источников воды и труднодоступностью. Исследователи пока не обнаружили там скоплений керамики, остатков строений или бытовых предметов — словом, никаких признаков постоянного человеческого поселения или хотя бы эпизодического присутствия там людей.

Возможно, этот объект представляет собой разновидность геоглифа — крупного рукотворного изображения, целостный облик которого лучше всего просматривается с высоты. Ученые также предположили, что эти сооружения могли использоваться в ритуальных или символических целях. Кроме того, исследователи обсуждают возможную связь объекта с эпохой инков или с сообществами, населявшими Анды до экспансии инков.

Планируется, что с наступлением в регионе лета, в декабре, к каменным кругам отправится экспедиция с участием ученых из Аргентины и Испании. Специалисты рассчитывают систематически задокументировать сооружения, изучить окружающие отложения и ландшафт, а также найти материалы, позволяющие точно определить возраст объекта.

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Татьяна Зайцева 167 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.