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Roman Markin
Roman Markin
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«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

«Росатом» предложил Армении варианты строительства новой атомной электростанции, включая энергоблоки малой и средней мощности. Правительство республики продолжает сравнивать предложения международных партнеров и пока не объявило окончательный выбор. 

Сообщество
# Армения
# атомная энергетика
# АЭС
# Росатом
# Россия
# строительство
# технологии
# энергетика
# ядерные реакторы
Алексей Лихачев и Никол Пашинян на встрече 29 сентября 2026 года / © Аппарат премьер-министра Республики Армения
Алексей Лихачев и Никол Пашинян на встрече 29 сентября 2026 года / © Аппарат премьер-министра Республики Армения

Глава «Росатома» Алексей Лихачев 29 сентября встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщила пресс-служба главы правительства, российская сторона представила варианты новой АЭС и возможные механизмы реализации проекта.

По словам Пашиняна, окончательное решение будет иметь исключительно экономический характер. При сравнении предложений правительство намерено учитывать цену, качество, безопасность, сроки и гарантии. Премьер заявил, что выбор сделают в обозримом будущем, однако конкретную дату в сообщении не указали.

Отдельно стороны обсудили продление срока эксплуатации второго энергоблока действующей Армянской АЭС. Лихачев положительно оценил сотрудничество с армянскими специалистами в этой работе. Таким образом, переговоры касались как будущего строительства, так и продолжения работы существующей станции.

Одно из направлений современной малой атомной энергетики — малые модульные реакторы, или SMR. По определению МАГАТЭ, их электрическая мощность составляет до 300 мегаватт на один блок. Модульный подход предусматривает возможность заводского изготовления систем и компонентов с последующей доставкой на площадку для монтажа.

При этом в сообщении о встрече не названы конкретные реакторные установки, мощность предложенных блоков, стоимость и график строительства. О подписании контракта на новую АЭС также не сообщается. Пока подтверждено представление российских предложений, которые Армения рассматривает наряду с вариантами других международных партнеров.

UPD. «Росатома» предложил построить на Армянской АЭС второй блок с реактором ВВЭР-1000. Россия такие уже построила и продолжает строить в Индии и Иране, заявил глава корпорации Алексей Лихачев по итогам встречи с армянским премьером Николой Пашиняном. По его словам, решение о техническом облике новой АЭС и партнерах, которые будут ее строить, Армения примет в ближайшие месяцы.

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Сообщество
# Армения
# атомная энергетика
# АЭС
# Росатом
# Россия
# строительство
# технологии
# энергетика
# ядерные реакторы
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