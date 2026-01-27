Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Употребление алкоголя на протяжении жизни связали с двойным риском рака прямой кишки
Американские эпидемиологи выяснили, как привычка выпивать влияет на кишечник в долгосрочной перспективе. Оказалось, постоянное тяжелое пьянство повышает вероятность развития рака прямой кишки почти в два раза. В то же время отказ от алкоголя, даже в зрелом возрасте, реально снижает риск появления предраковых полипов.
Врачи давно знают, что алкоголь повышает риск колоректального рака. При распаде алкоголя образуется ацетальдегид — токсин, который повреждает ДНК и мешает усвоению фолатов (витамина B9), необходимых для защиты клеток. Однако авторы большинства научных работ учитывали лишь то, сколько человек пил в последний год перед опросом. Поскольку опухоли развиваются десятилетиями, такая картина была неполной.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Cancer, отследили «алкогольную биографию» людей начиная с 18 лет, чтобы понять, как спиртное влияет на организм на длинной дистанции. Кроме того, их интересовали аденомы — доброкачественные полипы, которые часто становятся предшественниками рака.
Ученые использовали данные проекта PLCO — огромного скринингового исследования рака простаты, легких, толстой кишки и яичников. В итоговую выборку попали более 88 тысяч человек для анализа рака и более 12 тысяч для анализа аденом.
Участники подробно рассказывали о своих привычках в разные периоды жизни: в молодости (18-24 года), среднем возрасте и старости. На основе этих данных ученые рассчитали среднее потребление алкоголя за всю жизнь в стандартных порциях. Одна порция в исследовании соответствует примерно 14 граммам чистого спирта. Это эквивалентно 350 миллилитрам светлого пива (5%), 150 миллилитрам вина (12%) или 45 миллилитрам крепкого алкоголя.
Анализ выявил связь между количеством выпитого и уровнем угрозы. Люди, которые в среднем выпивали более 14 порций в неделю (то есть больше двух в день), имели на 25% более высокий риск развития колоректального рака в целом. Для рака прямой кишки этот риск был выше на 95% — то есть почти в два раза по сравнению с малопьющими.
У тех, кто бросил пить, риск обнаружения аденом (полипов) был на 42% ниже, чем даже у тех, кто продолжал выпивать, но понемногу. Это доказывает, что организм способен восстанавливаться.
Неожиданно выяснилось, что умеренное потребление (7-14 порций в неделю) статистически связано со снижением риска рака дистального отдела толстой кишки на 36%. Авторы исследования призвали относиться к этому осторожно: возможно, умеренно пьющие люди просто богаче, лучше питаются и имеют лучший доступ к медицине, чем те, кто не пьет совсем.
Главный вывод научной работы: «алкогольный стаж» имеет значение, особенно для прямой кишки. Однако, даже если человек пил много лет, отказ от алкоголя снижает вероятность появления полипов, разрывая цепочку превращения здоровой ткани в опухоль. Также исследование подтвердило эффективность скрининга: у тех, кто регулярно делал эндоскопию, риски были ниже вне зависимости от привычек.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Мая, 2020
Кому откусит голову Дракон?
14 Декабря, 2016
30 научных терминов, которые должен знать каждый
3 Сентября, 2018
«Чужой: завет». Вне науки и логики
15 Апреля, 2016
27 месяцев надежды
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии