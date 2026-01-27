Употребление алкоголя на протяжении жизни связали с двойным риском рака прямой кишки

Американские эпидемиологи выяснили, как привычка выпивать влияет на кишечник в долгосрочной перспективе. Оказалось, постоянное тяжелое пьянство повышает вероятность развития рака прямой кишки почти в два раза. В то же время отказ от алкоголя, даже в зрелом возрасте, реально снижает риск появления предраковых полипов.

Врачи давно знают, что алкоголь повышает риск колоректального рака. При распаде алкоголя образуется ацетальдегид — токсин, который повреждает ДНК и мешает усвоению фолатов (витамина B9), необходимых для защиты клеток. Однако авторы большинства научных работ учитывали лишь то, сколько человек пил в последний год перед опросом. Поскольку опухоли развиваются десятилетиями, такая картина была неполной.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Cancer, отследили «алкогольную биографию» людей начиная с 18 лет, чтобы понять, как спиртное влияет на организм на длинной дистанции. Кроме того, их интересовали аденомы — доброкачественные полипы, которые часто становятся предшественниками рака.

Ученые использовали данные проекта PLCO — огромного скринингового исследования рака простаты, легких, толстой кишки и яичников. В итоговую выборку попали более 88 тысяч человек для анализа рака и более 12 тысяч для анализа аденом.

Участники подробно рассказывали о своих привычках в разные периоды жизни: в молодости (18-24 года), среднем возрасте и старости. На основе этих данных ученые рассчитали среднее потребление алкоголя за всю жизнь в стандартных порциях. Одна порция в исследовании соответствует примерно 14 граммам чистого спирта. Это эквивалентно 350 миллилитрам светлого пива (5%), 150 миллилитрам вина (12%) или 45 миллилитрам крепкого алкоголя.

Анализ выявил связь между количеством выпитого и уровнем угрозы. Люди, которые в среднем выпивали более 14 порций в неделю (то есть больше двух в день), имели на 25% более высокий риск развития колоректального рака в целом. Для рака прямой кишки этот риск был выше на 95% — то есть почти в два раза по сравнению с малопьющими.

У тех, кто бросил пить, риск обнаружения аденом (полипов) был на 42% ниже, чем даже у тех, кто продолжал выпивать, но понемногу. Это доказывает, что организм способен восстанавливаться.

Неожиданно выяснилось, что умеренное потребление (7-14 порций в неделю) статистически связано со снижением риска рака дистального отдела толстой кишки на 36%. Авторы исследования призвали относиться к этому осторожно: возможно, умеренно пьющие люди просто богаче, лучше питаются и имеют лучший доступ к медицине, чем те, кто не пьет совсем.

Главный вывод научной работы: «алкогольный стаж» имеет значение, особенно для прямой кишки. Однако, даже если человек пил много лет, отказ от алкоголя снижает вероятность появления полипов, разрывая цепочку превращения здоровой ткани в опухоль. Также исследование подтвердило эффективность скрининга: у тех, кто регулярно делал эндоскопию, риски были ниже вне зависимости от привычек.

Максим Абдулаев 63 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.