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Новый анализ показал, что у женщин с аутоиммунными болезнями диагноз нередко ошибочно относят к психике

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Пациенты с аутоиммунными заболеваниями — особенно женщины — часто сталкиваются с ошибочной постановкой психиатрических и психосоматических диагнозов. Новое международное исследование показало, что женщинам значительно чаще, чем мужчинам, ставили ошибочные психиатрические диагнозы вместо поиска аутоиммунной патологии.

Медицина
# аутоиммунные заболевания
# Волчанка
# диагностика заболеваний
# иммунная система
# психиатрические заболевания
# психосоматика
Женские жалобы на симптомы аутоиммунных заболеваний чаще связывали со стрессом
Женские жалобы на симптомы аутоиммунных заболеваний чаще связывали со стрессом / © National Cancer Institute

Ученые из Кембриджского университета и Университета Восточной Англии (Великобритания) опросили более 6600 человек с диагностированными аутоиммунными патологиями. В итоге 43% женщин сообщили, что их первые симптомы изначально считали психиатрическими расстройствами (среди мужчин такой опыт отметили 33%). Кроме того, 34% женщин и 22% мужчин столкнулись с психосоматическим диагнозом, когда реальные физические боли и системную усталость объясняли исключительно психологическими факторами.

Даже с учетом возраста и уровня доходов вероятность того, что врачи спишут недомогание женщины на стресс или усталость, оказалась почти на 75% выше. Мужские же жалобы медики чаще пытаются объяснить конкретным сбоем в работе организма: ошибочный физический диагноз получали 48% опрошенных мужчин против 44% женщин. Результаты исследования опубликовали в научном журнале eClinicalMedicine.

Специфика аутоиммунных нарушений, таких как волчанка, рассеянный склероз или ревматоидный артрит, заключается в том, что иммунитет атакует собственные ткани организма, вызывая воспаления, бессонницу и смены настроения. На ранних этапах эти признаки не всегда проявляются в стандартных анализах крови, из-за чего врачи назначают успокоительные или антидепрессанты вместо иммуносупрессивной терапии. В результате мужчинам для постановки верного диагноза чаще всего требуется менее трех месяцев, тогда как женщинам приходится проходить многочисленные консультации и ждать от одного года до двух лет.

Исследователи отметили, что воспаления головного мозга при волчанке действительно могут вызывать реальные психиатрические симптомы. Однако авторы научной работы призвали врачей сохранять гибкость мышления, внимательно прислушиваться к рассказам больных и обязательно исключать аутоиммунные патологии до того, как отправлять человека к профильным специалистам ментального здоровья.

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Марк Чернов
Марк Чернов
172 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# аутоиммунные заболевания
# Волчанка
# диагностика заболеваний
# иммунная система
# психиатрические заболевания
# психосоматика
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