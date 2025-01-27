Старческое слабоумие связали с неожиданными препаратами

Антипсихотические препараты и как минимум некоторые средства против диабета связали с более высокой частотой возрастной деменции. Впрочем, ряд других очень распространенных препаратов, похоже, серьезно снижают вероятность этой болезни.

Группа европейских ученых исследовала данные 14 более ранних научных работ о влиянии приема различных препаратов на риск развития деменции — устойчивого снижения интеллекта, в ряде случаев заканчивающегося смертью. Всего они затронули 130 миллионов человек, из которых примерно миллион стал жертвами деменции. Авторы отметили, что хотя не во всех работах одинаково оценивали риски от разных препаратов, прием ряда соединений все же показал одинаковое влияние на вероятность деменции во всех исследованиях.

Статины и средства против гипертонической болезни оказали противоречивое влияние, которое не удалось интерпретировать однозначно: одни из них, кажется, несколько повышают риск деменции, а другие — понижают. Антипсихотические лекарства — то есть подавляющие бред и галлюцинации, — как и бензодиазепины, при частом использовании, по всей видимости, увеличивают риск деменции. Бензодиазепины имеют снотворные качества, их иногда используют для борьбы с тревожными расстройствами.

Антидепрессанты в ряде научных работ тоже оказались препаратами, чье длительное употребление коррелирует с повышенной вероятностью деменции. Однако исследования, которые затрагивали лишь краткосрочное употребление антидепрессантов, не показали такой связи, отчего сигналы по этому классу лекарство остаются противоречивыми. Такое средство от диабета второго типа, как пиоглитазон (снижает уровень сахара в крови), связали с повышенным риском деменции в будущем, но ко многим другим средствам от диабета это не относится.

Более однозначные результаты обнаружили для антибиотиков, противовоспалительных препаратов и некоторых противовирусных — например, валацикловира, используемого для борьбы с вирусом герпеса. Все они существенно снижали вероятность деменции. Это, впрочем, вряд ли удивительно: ранее Naked Science писал, что болезнь Альцгеймера, самая массовая причина деменции, сегодня связывается с поражением мозга вирусами и/или бактериями.

Аналогичное снижение риска деменции зафиксировали для вакцинации: чем больше тот или иной человек прививался, тем ниже для него была вероятность такой болезни, причем снижение это достигало десятков процентов от нормы. Как мы писали ранее, в силу все более высокой частоты возрастного слабоумия (а также снижающегося возраста его возможного начала), вопрос о том, как именно можно защититься от этой болезни, становится все актуальнее.

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