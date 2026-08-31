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31 августа, 11:51
Илья Гриднев
7

Биологи впервые поймали шмелей за сбором антибиотиков для зараженных личинок

❋ 3.8

Земляные шмели оказались способны к своеобразной социальной медицине. Если личинкам насекомых угрожал смертельный грибок, взрослые особи начинали в три раза чаще собирать нектар с природным антибиотиком. Этот сдвиг в поведении показал наличие зачатков самолечения у насекомых, однако пока не ясно, гарантирует ли это выживание потомства.

Биология
# грибковые инфекции
# поведение животных
# самолечение
# шмели
Земляной шмель за сбором нектара. Биологи выяснили, что при угрозе грибковой инфекции эти насекомые начинают использовать пищу как лекарство для личинок / © Unsplash/CC0 Public Domain

Зоологи давно наблюдают, как животные используют природные вещества для борьбы с болезнями. Дикие шимпанзе едят листья с антибактериальными свойствами, а некоторые птицы приносят в гнезда окурки, чтобы отпугнуть клещей остатками никотина. 

Социальные насекомые регулярно сталкиваются с эпидемиями внутри колоний. И тогда цветочный нектар служит для них не только сладким сиропом. В нем растворены вторичные растительные соединения, которые обладают противомикробными свойствами. Ранее исследователи замечали, что медоносные пчелы приносят больше противомикробной смолы при некоторых инфекциях.

Теория самолечения предполагает, что больные особи должны целенаправленно искать такую пищу, а здоровые — игнорировать ее. Команда биологов проверила это на земляных шмелях. Результаты научной работы опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

Ученые выяснили, меняют ли эти насекомые пищевые привычки при столкновении с разными патогенами. Они разместили 18 колоний шмелей в больших палатках. Внутри установили роботизированные цветки. Половина выдавала обычный сахарный сироп, а другая — сироп с добавлением кверцетина. Это природное вещество часто встречается в цветах и подавляет рост микробов. Датчики фиксировали каждый визит насекомого и время питания.

Перед запуском в палатки колонии на две недели разделили на три группы. Первую заразили грибком, который убивает личинок шмелей. Вторую заразили бактерией, поражающей кишечник взрослых особей. Третья группа послужила контрольной. Затем насекомым позволили свободно летать и собирать нектар на протяжении пяти дней.

Реакция шмелей зависела от типа болезни. По мере адаптации к искусственным цветкам колонии с грибковой инфекцией начали менять предпочтения. Во второй половине эксперимента они посещали цветки с кверцетином почти в три с половиной раза чаще, чем в начале. Время поглощения нектара с добавкой у этой группы выросло в два раза.

В то же время здоровые колонии и шмели с бактериальной инфекцией кишечника не показали статистически значимого интереса к лечебному нектару на протяжении всего теста.

Авторы исследования сделали вывод, что шмели способны адаптировать поведение в зависимости от того, какой именно патоген угрожает колонии. Поскольку грибок убивает расплод, сбор кверцетина взрослыми особями выглядит как попытка вылечить личинок. При этом эксперимент зафиксировал сам факт сбора «лекарства», но не проверял реальную выживаемость личинок после употребления такого сиропа.

В итоге биологи получили новые данные о жизни социальных насекомых. Болезнь потомства заставила взрослых шмелей переключить внимание на потенциально целебный источник пищи. В будущем предстоит закрыть вопрос, работает ли кверцетин как реальное лекарство в дикой природе.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
202 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Биология
# грибковые инфекции
# поведение животных
# самолечение
# шмели
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# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
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