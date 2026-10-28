В Китае нашли древнее животное с шипами вокруг рта

Мягкие покровы древнейших животных редко сохраняются так хорошо, чтобы ученые могли рассмотреть их устройство. В китайских породах возрастом около 538 миллионов лет палеонтологи обнаружили крошечное червеобразное существо с шипами вокруг рта и необычной гибкой оболочкой из волокон, пластинок и полых шипов.

В самом начале кембрийского периода в морях уже жили животные со сложными наружными покровами. Однако их мягкие ткани редко сохраняются настолько хорошо, чтобы можно было рассмотреть отдельные органы. Поэтому история ранних животных во многом зависит от того, какие ткани и в каких породах дошли до палеонтологов.

Особенно важны такие находки для изучения линяющих — огромной эволюционной группы. К ней сегодня относятся членистоногие, круглые черви и другие животные. Их объединяет наружная оболочка, которую они сбрасывают при росте.

Китайские ученые ранее уже исследовали отдельные органы древних червей. Так, они обнаружили свидетельства линьки. Но большая часть подобных находок связана с мелководными условиями и особым способом сохранения тканей, при котором они замещались фосфатными минералами.

Палеонтологи из Пекинского университета изучили иной материал — окаменелости из кремнистых пород на юге Китая. Возраст содержащих их слоев оценили примерно в 538 миллионов лет по положению в разрезах и сопутствующим микроскопическим ископаемым. Результаты исследования опубликовал журнал Communications Biology.

Ученые открыли новый вид, который назвали Spinosoma reticulatus. Наиболее целый экземпляр сохранился в размере около 1,5 миллиметра, причем задняя часть тела утрачена, так что при жизни животное было длиннее. Помимо этого экземпляра, исследовали многочисленные отдельные фрагменты наружного покрова.

Окаменелости рассматривали под микроскопом, сопоставляя общий облик, расположение выступов и строение оболочки. Химические особенности сохранившегося углеродистого вещества проверили рамановской спектроскопией. Полученные спектры животного сравнили со спектрами соседних ископаемых водорослей и цианобактерий, чтобы отделить исходные биологические различия от изменений, вызванных захоронением и нагревом пород.

На переднем конце тела исследователи обнаружили отверстие, которое интерпретировали как рот. С одной его стороны сохранились пять крупных, слегка загнутых внутрь шипов, направленных вперед. С противоположной стороны видны темные органические участки, похожие на остатки разрушенных шипов. По расположению этих структур ученые предположили, что первоначально рот окружали более 10 шипов. Их назначение установить не удалось.

Тело животного составляла непрерывная сетка из тонких волокон. С ней были связаны короткие пластинки и полые шипы с продольными ребрами. Такая комбинация раньше не была описана у столь ранних представителей линяющих. Изгибы и складки показали, что эта оболочка оставалась гибкой, а не представляла собой жесткий минеральный панцирь.

Такую прекрасную сохранность палеонтологи объяснили минеральными отложениями рядом с находкой. Минерал мог закрепить хрупкие детали до того, как они разрушились. Поэтому находка показала не только контур животного, но и устройство его оболочки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Андрей Серегин 208 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.