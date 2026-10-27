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Виноградные лозы дали более крупный и здоровый виноград, когда их выращивали под солнечными панелями
Культура выращивания винограда в Италии восходит к бронзовому веку. Некоторые сорта менялись и развивались на протяжении тысячелетий. Эксперименты с виноградниками продолжаются на острове и сейчас. Ученые решили проверить, что будет, если выращивать виноградные лозы под солнечными панелями.
Метод выращивания растений под солнечными панелями называется агровольтаикой. Он позволяет повысить урожайность культур и одновременно производить чистую энергию. Однако исследований о влиянии солнечных панелей на виноградники пока не так много.
Восполнить этот пробел решили ученые из Университета Бари. Исследование они проводили в регионе Апулия на юге Италии. Яркий солнечный свет и жаркий средиземноморский климат создают там подходящие условия для выращивания популярных итальянских деликатесов, таких как оливки, помидоры и виноград.
Во время экспериментов с другими растениями солнечные панели создавали полутень, которая помогала растениям сильнее сосредоточиться на росте и меньше на защите от солнца. Частичная тень также повышала влажность на уровне земли под панелями, что способствовало охлаждению электронных компонентов панелей и немного увеличивало выработку энергии.
Ученые решили выяснить, окажут ли панели благотворное влияние на рост и развитие винограда сорта Примитиво. Команда установила солнечные панели на участке виноградника площадью 2,2 акра (около 8900 квадратных метров) с восьмилетними виноградными лозами.
Результаты впечатлили ученых. Побеги, образовавшиеся на виноградных лозах под панелями, оказались более чем в два раза длиннее побегов, выращенных на солнце. К моменту сбора урожая каждая гроздь с лоз, затененных панелями, весила почти в три раза больше, чем гроздь с лоз, выращенных на солнце.
Концентрация сахара в ягодах оказалась более низкой. В полутени также замедлялось разрушение органических кислот. Панели снижали тепловой стресс, что облегчало процесс фотосинтеза. Стоит учитывать, что в южных регионах Италии мало осадков. Полутень снижала потребности винограда в поливе, а следовательно, и затраты воды.
При этом исследователи отметили, что агровольтаика, хотя и показала впечатляющий результат при выращивании винограда, может подойти не всем сортам винограда. Важно учитывать теневыносливость сорта. Кроме того, метод может подойти не для всех регионов.
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