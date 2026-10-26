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Лучшие фотографии дикой природы 2026 года по версии европейского фотоконкурса
Венгерский фотограф Имре Потьо стал победителем конкурса «Европейский фотограф дикой природы — 2026». Ежегодное состязание организует Немецкое общество природной фотографии (GDT), отмечающее лучшие работы европейских фотографов, снимающих природу. В этом году впечатляющий снимок Потьо завоевал главный приз, обойдя более 26 000 других работ.
Потьо получил высшую награду 26-го ежегодного конкурса за необычную фотографию биолюминесцентной плесени, растущей на помете летучих мышей. На заднем плане видны десятки мышей, впавших в зимнюю спячку. Их едва заметно освещает фонарь, свет которого не тревожит животных.
Имре Потьо — ученый, специалист по охране окружающей среды и фотограф — давно снимает летучих мышей и неоднократно побеждал в крупных фотоконкурсах. Уже 13 лет он фотографирует этих животных в шахтных туннелях Венгрии, расположенных на охраняемых территориях с ограниченным доступом. Его работы удостаивались наград на венгерских конкурсах «Фотограф года — природа» и Grand Prix венгерской природной фотографии, а также на британском конкурсе «Фотограф дикой природы года» и фотоконкурсе HIPA.
Этот снимок напоминает о более масштабной истине: значительная часть жизни на Земле существует за пределами непосредственного восприятия людей — в местах, куда люди редко заглядывают, и среди организмов, на которые почти не обращают внимания. Даже в пределах одного кадра летучие мыши, грибы и бесчисленные микроорганизмы оказываются частью сети взаимосвязей, которая незаметно поддерживает жизнь, оставаясь практически невидимой.
Помимо главной награды, завоеванной Потьо, жюри определило победителей и обладателей второго места в основных категориях, включая специальные номинации для молодых фотографов.
Многие другие работы также получили высокие оценки жюри. Посмотреть их можно на сайте Немецкого общества природной фотографии.
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