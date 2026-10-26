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Лучшие фотографии дикой природы 2026 года по версии европейского фотоконкурса

Венгерский фотограф Имре Потьо стал победителем конкурса «Европейский фотограф дикой природы — 2026». Ежегодное состязание организует Немецкое общество природной фотографии (GDT), отмечающее лучшие работы европейских фотографов, снимающих природу. В этом году впечатляющий снимок Потьо завоевал главный приз, обойдя более 26 000 других работ.

Снимок, занявший второе место в номинации «Подводный мир»: морская игуана / © Henley Spiers

Потьо получил высшую награду 26-го ежегодного конкурса за необычную фотографию биолюминесцентной плесени, растущей на помете летучих мышей. На заднем плане видны десятки мышей, впавших в зимнюю спячку. Их едва заметно освещает фонарь, свет которого не тревожит животных.

Снимок абсолютного победителя конкурса / © Imre Potyó

Имре Потьо — ученый, специалист по охране окружающей среды и фотограф — давно снимает летучих мышей и неоднократно побеждал в крупных фотоконкурсах. Уже 13 лет он фотографирует этих животных в шахтных туннелях Венгрии, расположенных на охраняемых территориях с ограниченным доступом. Его работы удостаивались наград на венгерских конкурсах «Фотограф года — природа» и Grand Prix венгерской природной фотографии, а также на британском конкурсе «Фотограф дикой природы года» и фотоконкурсе HIPA.

Этот снимок напоминает о более масштабной истине: значительная часть жизни на Земле существует за пределами непосредственного восприятия людей — в местах, куда люди редко заглядывают, и среди организмов, на которые почти не обращают внимания. Даже в пределах одного кадра летучие мыши, грибы и бесчисленные микроорганизмы оказываются частью сети взаимосвязей, которая незаметно поддерживает жизнь, оставаясь практически невидимой.

Высокая оценка в номинации «Студия природы» / © Andrew Rouse

Помимо главной награды, завоеванной Потьо, жюри определило победителей и обладателей второго места в основных категориях, включая специальные номинации для молодых фотографов.

Снимок победителя в номинации «Птицы» / © Jan Wieczorek

Снимок победителя в номинации «Млекопитающие» / © Lorenzo Shoubridge

Снимок победителя в номинации «Другие животные» / © Christian Morawitz

Снимок победителя в номинации «Растения и грибы» / © Fortunato Gatto

Снимок победителя в номинации «Пейзажи» / © Antje Kreienbrink

Снимок победителя в номинации «Подводный мир» / © Angel Fitor

Снимок победителя в номинации «Студия природы» / © Hermann Hirsch and Jan Leßmann

Многие другие работы также получили высокие оценки жюри. Посмотреть их можно на сайте Немецкого общества природной фотографии.



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