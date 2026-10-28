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Впервые представлена ракета, которая сама превращается в орбитальный дата-центр

Американская компания Cowboy Space показала, как собирается стать одним из заметных игроков космической отрасли. Фирма из Калифорнии, основанная соучредителем Robinhood Байджу Бхаттом, планирует развернуть на низкой околоземной орбите группировку из 20 000 дата-центров для искусственного интеллекта. Спутники будут производить самостоятельно и выводить на орбиту с помощью собственной ракеты.

Художественное изображение ракеты Big Iron / © Cowboy Space

Бхатт сообщил, что ракета называется Big Iron. Такое же название получит и спутник-дата-центр: компания рассматривает ракету и космический аппарат как элементы единой системы.

Ракета из нержавеющей стали будет иметь высоту 86 метров и диаметр 4,7 метра. Ее оснастят двигателями Clydesdale собственной разработки Cowboy Space: девять установят на первой ступени и один — на второй. Такая схема используется и в ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Художественное изображение разделения первой и второй степеней ракеты Big Iron / © Cowboy Space

Первая ступень Big Iron будет многоразовой. В анимации, показанной Бхаттом на мероприятии Big Sky Rising, ускоритель возвращался на Землю и совершал посадку на морскую платформу — по аналогии с тем, как сегодня часто возвращаются первые ступени Falcon 9.

Верхняя ступень, напротив, останется на орбите и станет спутником Big Iron. Масса аппарата на Земле составит около 15 000 килограммов, а после раскрытия солнечных панелей его длина достигнет примерно 132 метров.

Спутник Big Iron / © Cowboy Space

Головной обтекатель, защищающий спутник во время запуска, после выхода на орбиту превратится в радиатор. Он будет отводить в космос огромное количество тепла, выделяемого графическими процессорами (GPU) вычислительной системы Big Iron. По словам Бхатта, каждый спутник получит пять стоек с такими процессорами, обеспечивающих вычислительную мощность около одного мегаватта.

Таким образом, Big Iron будет значительно крупнее космического дата-центре Starmind компании SpaceX. Его солнечные панели должны иметь размах 75 метров, а вычислительная мощность составит около 250 киловатт.

Cowboy Space намерена разместить на низкой околоземной орбите около 20 000 спутников Big Iron. Эта группировка получила название Stampede. Каждая ракета будет выводить на орбиту только один спутник, поэтому для развертывания всей системы потребуется 20 000 запусков. Кроме того, вероятно, ежегодно понадобятся еще несколько тысяч запусков, чтобы поддерживать группировку в полном составе.

Для реализации такого плана Cowboy Space собирается запускать ракеты очень часто — по нескольку раз в день. Пусковые комплексы компания называет Trailheads. Их расположение пока не раскрывается, однако, по словам Бхатта, каждый комплекс, вероятно, будет оснащен четырьмя действующими стартовыми площадками.

При этом не все запуски будут предназначены для пополнения группировки Stampede. В завершение презентации Бхатт объявил, что Big Iron будет также выводить на орбиту полезную нагрузку сторонних заказчиков. Эту услугу компания назвала Big Iron Express.

До первых полетов новой ракеты еще несколько лет. Cowboy Space была основана в 2024 году под названием Aetherflux и первоначально занималась разработкой систем передачи энергии на расстояние с помощью лазера. Сейчас компания продолжает создавать и испытывать двигатель Clydesdale. Первый запуск Big Iron намечен на декабрь 2028 года.





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