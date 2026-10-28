Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Опубликован первый четкий спутниковый снимок секретного китайского космоплана на орбите
Компания Vantor опубликовала снимок китайского космоплана, который сделал спутник WorldView-3 с расстояния около 90 километров.
Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на снимке действительно изображен экспериментальный китайский многоразовый космоплан на орбите. Новая версия изображения с более высоким разрешением еще отчетливее демонстрирует сходство его конструкции с миниатюрными космическими челноками X-37B, которые сейчас эксплуатируют Космические силы США.
DIA включило снимок китайского космоплана в новый несекретный доклад о глобальных угрозах безопасности за пределами земной атмосферы, опубликованный накануне. Изображение сделано спутником компании Maxar Technologies, ныне известной как Vantor.
На изображении виден аппарат, напоминающий уменьшенную копию космического челнока: у него небольшие крылья и два вертикальных киля. Над центральным грузовым отсеком расположены створки, открывающиеся вверх. В хвостовой части имеется выступающий модуль, по обеим сторонам которого видны раскрытые солнечные панели. Также заметны два расположенных рядом отсека в нижней части корпуса, которые, вероятно, предназначены для основных стоек трехопорного шасси.
В целом конструкция чрезвычайно напоминает американский X-37B. Этот аппарат также оснащен трехопорным шасси и может комплектоваться дополнительным грузовым модулем в хвостовой части. Одно из существенных различий заключается в том, что крылья китайского аппарата имеют значительно большую хорду — расстояние от передней кромки крыла до задней — по сравнению с X-37B.
В докладе DIA говорится, что Китай располагает двумя основными моделями космопланов — «Шэньлун» и «Тэнъюнь», однако не уточняется, какая из них изображена на снимке. Название «Шэньлун» обычно используют применительно к космоплану, который Китай испытывает в последние годы.
Комментарии
Изучив возраст и расположение звезд в окрестностях Солнца, астрономы обнаружили следы перемен, происходивших в Галактике миллиарды лет назад. Выяснилось, что в определенный момент развитие диска Млечного Пути резко изменилось, а следы этих перемен заметны до сих пор.
Молекулярные машины преобразуют энергию в движение, как и обычные, но состоят из небольшого количества молекул. Они рассматриваются учеными как следующий шаг в миниатюризации — там, где обычные шестерни и трубки начинают работать со значительными ограничениями из-за сил трения и капиллярного эффекта, приходится менять парадигму.
30 октября в Москве назовут лауреатов XII Всероссийской премии «За верность науке». Награды получат лучшие научные журналисты, авторы просветительских проектов, представители научных организаций и создатели цифрового контента. В этом году на конкурс поступило более двух тысяч заявок из всех федеральных округов России.
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
Ученые вычислили, при каких условиях черная дыра могла бы разделиться на две, а не сливаться с другой. В привычной физике процесс запрещен законами сохранения, но для черных дыр, вращающихся почти с максимальной скоростью, расчеты впервые показали условия, при которых деление не нарушает фундаментальные запреты.
Избыточный вес у кошек повышает риск ряда заболеваний, но его связь с питанием зависит не только от того, какие ингредиенты входят в корм. Исследователи сравнили состояние этих домашних животных на мясном и веганском рационе и обнаружили различия.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Июня, 2016
Чем вреден фастфуд
15 Декабря, 2021
В погоне за миллионом кубитов
6 Марта, 2021
Пасхалки Perseverance
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно