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Опубликован первый четкий спутниковый снимок секретного китайского космоплана на орбите

Китайский космоплан / © Vantor

Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на снимке действительно изображен экспериментальный китайский многоразовый космоплан на орбите. Новая версия изображения с более высоким разрешением еще отчетливее демонстрирует сходство его конструкции с миниатюрными космическими челноками X-37B, которые сейчас эксплуатируют Космические силы США.

DIA включило снимок китайского космоплана в новый несекретный доклад о глобальных угрозах безопасности за пределами земной атмосферы, опубликованный накануне. Изображение сделано спутником компании Maxar Technologies, ныне известной как Vantor.

На изображении виден аппарат, напоминающий уменьшенную копию космического челнока: у него небольшие крылья и два вертикальных киля. Над центральным грузовым отсеком расположены створки, открывающиеся вверх. В хвостовой части имеется выступающий модуль, по обеим сторонам которого видны раскрытые солнечные панели. Также заметны два расположенных рядом отсека в нижней части корпуса, которые, вероятно, предназначены для основных стоек трехопорного шасси.

В целом конструкция чрезвычайно напоминает американский X-37B. Этот аппарат также оснащен трехопорным шасси и может комплектоваться дополнительным грузовым модулем в хвостовой части. Одно из существенных различий заключается в том, что крылья китайского аппарата имеют значительно большую хорду — расстояние от передней кромки крыла до задней — по сравнению с X-37B.

В докладе DIA говорится, что Китай располагает двумя основными моделями космопланов — «Шэньлун» и «Тэнъюнь», однако не уточняется, какая из них изображена на снимке. Название «Шэньлун» обычно используют применительно к космоплану, который Китай испытывает в последние годы.

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