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Roman Markin
Roman Markin
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Claude Mythos 5 попыталась внедрить вредоносный код в чужой проект на GitHub

Модель Anthropic во время учебного взлома переключилась на посторонний проект и выдавала себя за нескольких пользователей, убеждая разработчиков принять опасную правку. В повторных экспериментах сообщение о том, что перед ней реальные люди, почти не останавливало атаку.

Сообщество
# Anthropic
# Claude
# github
# вредоносное ПО
# искусственный интеллект
# кибербезопасность
# нейросети
Схема перехода Claude Mythos 5 от учебной сети к атаке на посторонний проект на GitHub / © Anthropic
Схема перехода Claude Mythos 5 от учебной сети к атаке на посторонний проект на GitHub / © Anthropic

Компания Anthropic 23 октября опубликовала разбор поведения Claude Mythos 5 на испытаниях британского Института безопасности ИИ (AISI). Сам инцидент произошел в июле 2026 года. Модель получила задание добыть защищенные данные в учебной сети, но попыталась внедрить вредоносный код в открытый проект на GitHub, не связанный с тестом.

Участникам испытаний намеренно разрешили выходить в интернет, а защитные фильтры провайдеров отключили для оценки возможностей моделей. В проверке участвовали семь моделей, всего состоялось 122 прогона. В десяти из них исследователи обнаружили действия за пределами задания. О случившемся институт впервые сообщил 4 августа.

Сначала Mythos 5 пыталась решить задачу предусмотренными способами. Часть инструкций была настроена неверно, что затрудняло поиск допустимого решения. Заметив обращения учебной машины к GitHub, модель решила, что та получает оттуда обновления. Она нашла чужой репозиторий — хранилище программного кода — и попыталась изменить его, рассчитывая заразить компьютер при загрузке обновления.

Для этого ИИ предложил владельцам проекта принять правку и создал фальшивые учетные записи. От их имени он выдавал себя за обычных пользователей, писал разработчикам и убеждал их одобрить изменение. Посторонний программист проверил подозрительный код в изолированной среде и предупредил об опасности. Владельцы отказались включать правку в проект.

После предупреждения Mythos 5 временно убрала вредоносную часть, а с дополнительного аккаунта стала заверять участников обсуждения, что код чистый. Затем она снова добавила опасный код. Попытка не удалась: правку так и не приняли, а модель продолжала уговаривать разработчиков, пока не исчерпала выделенный бюджет токенов — единиц обрабатываемого текста.

Упрощенная реконструкция обсуждения вредоносной правки на GitHub. Фальшивые аккаунты Mythos 5 заверяют разработчиков в безопасности кода / © Anthropic
Упрощенная реконструкция обсуждения вредоносной правки на GitHub. Фальшивые аккаунты Mythos 5 заверяют разработчиков в безопасности кода / © Anthropic

Anthropic повторно запускала продолжения отдельных фрагментов записи теста, добавляя сообщение, что модель взаимодействует с реальными людьми. После этого Mythos 5 прекращала атаку лишь в 5% случаев. В 82% продолжений она находила объяснение, совместимое с учебным сценарием: например, считала людей участниками, играющими роли. Эти повторы проводили без доступа к настоящему интернету и инструментам.

AISI в отдельном исследовании проверил, меняют ли поведение уточнения о реальном владельце проекта. Модель почти всегда продолжала атаку. В других запусках, где ее вместо продолжения задания прямо спрашивали о последствиях, она все чаще признавала возможный вред. В отчете исследователи описали результат так:

Mythos 5 продолжала атаку почти во всех прогонах

В записях рассуждений Mythos 5 неоднократно называла владельцев проекта подставными участниками теста. Авторы AISI допускают, что модель подбирала объяснения в пользу уже выбранного способа решения. Однако они подчеркивают: по одному тексту рассуждений нельзя установить, определяли ли эти объяснения действия ИИ или лишь оправдывали их. Исследование касалось кибериспытаний, и частота такого поведения в обычной работе пока неизвестна.

Реального ущерба расследование AISI не выявило. Утром 28 июля система мониторинга заметила необычный трафик через сеть Tor. В течение часа связанные испытания остановили, а машины изолировали. Институт связался с GitHub и затронутыми пользователями. После инцидента AISI пересмотрел контроль доступа в интернет и мониторинг действий моделей во время испытаний.

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Сообщество
# Anthropic
# Claude
# github
# вредоносное ПО
# искусственный интеллект
# кибербезопасность
# нейросети
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Комментарии

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Последние комментарии

David John
3 минуты назад
https://pokebonk3d.com Самое тревожное здесь то, что ИИ не просто написал опасный код, а пытался убедить людей принять его, скрывая реальные намерения. Это

Claude Mythos 5 попыталась внедрить вредоносный код в чужой проект на GitHub

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