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Ольга Ашкинази
Ольга Ашкинази
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Рекордный океанский лайнер SS United States затопят у берегов Флориды, чтобы создать крупнейший искусственный риф в мире

Власти округа Окалуса во Флориде (США) объявили, что исторический лайнер SS United States планируется затопить у побережья штата во вторую неделю ноября, если позволит погода.

Сообщество
# природа
# рифы
# суда
# флот
# экология
SS United States / © Wikimedia Commons
SS United States / © Wikimedia Commons

Судно, некогда стремительно пересекавшее Атлантику, вскоре обретет покой на морском дне и предоставит морским обитателям обширное новое место для жизни. Лайнер затонет примерно в 40 километрах к юго-западу от города Дестин. Он должен стать «крупнейшим искусственным рифом в мире» — настоящим подводным городом для морской фауны.

Местные власти рассчитывают, что новая достопримечательность привлечет любителей подводного плавания и владельцев чартерных судов со всего мира. По их оценкам, это позволит ежегодно направлять миллионы долларов в местные магазины снаряжения для дайвинга, компании, организующие рыболовные туры, и гостиницы.

Для судна, созданного ради скорости и воплощавшего амбиции Америки середины XX века, это станет поразительным вторым этапом его истории.

Спущенный на воду в 1952 году лайнер длиной почти 302 метра установил рекорд скорости пересечения Атлантики уже в своем первом рейсе: переход занял всего три дня 10 часов 40 минут. Предыдущее достижение лайнера Queen Mary было улучшено примерно на 10 часов.

SS United States завоевал престижную награду «Голубая лента Атлантики», присуждавшуюся за самый быстрый трансатлантический переход пассажирского лайнера. Судно сохраняет этот рекорд и по сей день.

Однако со временем изменения в транспортных привычках пассажиров привели к тому, что судно оказалось у причала, где постепенно ржавело, а его дальнейшая судьба оставалась неопределенной. В 1969 году, после 17 лет эксплуатации, лайнер вывели из состава действующего флота. В последующие десятилетия он неоднократно менял владельцев и продолжал приходить в упадок.

В конечном итоге спор об арендной плате с владельцем причала в Филадельфии вынудил организацию SS United States Conservancy, занимавшуюся сохранением исторического судна, продать его. Округ Окалуса приобрел лайнер, а 19 февраля 2025 года его на буксире вывели из Филадельфии и отправили в Мобил, штат Алабама.

Защитники исторического наследия годами пытались добиться восстановления величественного лайнера. Однако колоссальные расходы на содержание и ремонт в итоге поставили крест на этих планах. Теперь судьба судна будет решаться на морском дне.

Экологические организации и ученые выражали опасения, что грунтовка с содержанием хромата цинка, нанесенная на корпус судна, может привести к загрязнению вод Мексиканского залива. Однако власти округа Окалуса заявили, что проект соответствует требованиям Агентства по охране окружающей среды США (EPA). В августе 2025 года федеральный суд отклонил иск, поданный с целью предотвратить затопление лайнера. Представители округа назвали проект перспективным шагом для развития местного туризма и улучшения экологической ситуации.

Сторонники проекта рассчитывают, что покрытый ржавчиной корпус со временем превратится в процветающую экосистему, привлекающую морских обитателей и дайверов. SS United States пополнит сеть из более чем 500 искусственных рифов, уже существующих в этом регионе, и, как ожидается, станет главной достопримечательностью для любителей дайвинга на побережье Мексиканского залива.

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Сообщество
# природа
# рифы
# суда
# флот
# экология
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