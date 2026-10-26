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В Дубае до конца 2026 года откроют первую в мире пешеходную дорожку из золота
В торговом квартале Dubai Gold District планируют до конца этого года открыть первую в Дубае золотую пешеходную дорожку. Она также станет первой подобной конструкцией в мире и самой длинной золотой дорожкой на планете.
По словам старшего директора коммерческого сектора Dubai Gold District Рашида Аль-Хамуди, открытие объекта намечено на ближайшие два месяца. Новая достопримечательность должна привлечь дополнительных туристов в торговый квартал. Как пояснил представитель проекта, инициатива направлена на укрепление позиций Дубая как туристического направления и мирового центра торговли золотом.
Аль-Хамуди отметил, что новая дорожка позволит жителям и туристам прогуляться по золотому пути и получить необычный опыт знакомства с Dubai Gold District. Он также рассказал о планах по созданию в торговом квартале выставочного комплекса, который должен стать крупнейшей на Ближнем Востоке выставочной площадкой для торговли золотом и ювелирными изделиями.
В настоящее время в Dubai Gold District ведется расширение инфраструктуры, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны компаний золотого и ювелирного бизнеса, желающих разместить здесь свои подразделения.
Аль-Хамуди ожидает, что в течение следующего года число компаний, переносящих сюда свою деятельность, увеличится на 10–20%. В рамках расширения также планируется создать новые офисные и торговые помещения.
Комментарии
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