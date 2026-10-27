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Турция построит первый авианосец, который сможет применять самолеты, беспилотники и подводные аппараты

Согласно заявлению командующего Военно-морскими силами Турции, новый строящийся авианосец водоизмещением 60 000 тонн станет первым в мире кораблем этого класса, способным применять беспилотные летательные аппараты, надводные и подводные аппараты.

Модель авианосца MUGEM / © Wikipedia / Givemebaby

Командующий ВМС Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу недавно сообщил, что авианосец будет нести безэкипажные катера, беспилотные подводные аппараты и БПЛА. По его словам, корабль станет первым авианосцем, объединяющим беспилотные системы всех трех типов, что сделает его уникальным.

Спуск авианосца MUGEM на воду предварительно намечен на сентябрь 2027 года, а его передача флоту или ввод в строй ожидается в 2032 году. Строительство корабля ведется на Стамбульской военно-морской верфи с января 2025 года.

Аббревиатура MUGEM образована от турецкого названия Milli Uçak Gemisi, что переводится как «национальный авианосец». Корабль разрабатывается как самостоятельный проект и не является модификацией уже существующего универсального десантного корабля TCG Anadolu.

Длина авианосца составит 285 метров, ширина — 72 метра, осадка — 10,1 метра. Полное водоизмещение ожидается на уровне примерно 60 000 тонн — приблизительно в 2,2 раза больше, чем у десантного корабля TCG Anadolu. Проект предусматривает максимальную скорость свыше 48 километров в час. Дальность плавания составит 18 500 километров. На корабле смогут разместиться до 2500 человек, включая основной экипаж, летный состав, технических специалистов и обслуживающий персонал.

Согласно планам турецких ВМС, в боевых походах авианосец будет действовать в сопровождении эсминцев, фрегатов и подводных лодок. Корабль оснастят современными средствами противовоздушной обороны. Он сможет нести более 50 летательных аппаратов различных типов.

Основу авиакрыла MUGEM может составить Hürjet — турецкий учебно-боевой самолет, для которого разрабатывается палубная версия. Также планируется использовать три типа беспилотных летательных аппаратов: реактивный ударный БПЛА Kızılelma, беспилотник Anka-3 и Bayraktar TB3. Кроме того, появлялись неподтвержденные сообщения о том, что Турция может разрабатывать палубную версию истребителя Kaan, способную взлетать с авианосца и садиться на его палубу.

Энергетическая установка будет включать четыре газовые турбины GE LM2500 мощностью около 23 мегаватт каждая. Кроме того, предусмотрены элементы электрического привода, которые позволят эффективнее управлять энергопотреблением на малых скоростях.

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