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Олег Гончар
Олег Гончар
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Helsing представила ракеты-перехватчики для борьбы с российскими беспилотниками семейства «Герань»

Немецкая компания Helsing предложила новую систему противовоздушной обороны, включающую два типа ракет-перехватчиков и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для координации перехвата целей. По словам представителей компании, стоимость одного перехвата скоростного ударного беспилотника составит менее 100 000 долларов.

Сообщество
# беспилотники
# Герань
# оружие
# технологии
Ракета Helsing Inferno / © Helsing
Ракета Helsing Inferno / © Helsing

Новая система получила название Contra. Сейчас она проходит испытания, но, как сообщил генеральный директор Helsing Гунберт Шерф на презентации для журналистов, выйти на рынок она должна во второй половине 2027 года.

Разработка Helsing — одна из нескольких новых систем, появившихся на мировом рынке и призванных решить фундаментальную проблему противовоздушной обороны: в долгосрочной перспективе невыгодно сбивать беспилотники, стоящие относительно недорого, ракетами-перехватчиками стоимостью в несколько миллионов долларов.

Презентация новой системы состоялась на фоне стремления европейских правительств закупать вооружение у собственных производителей. В Европе опасаются, что после войны с Ираном союзникам США будет все труднее получать американские системы, такие как Patriot.

Инженеры компании Helsing разработали две ракеты-перехватчика для борьбы с новым поколением ударных беспилотников, которые все больше напоминают крылатые ракеты. Первая — AD-1 под названием Inferno — оснащена реактивным двигателем. Вторая, AD-2, получившая название Ambush, использует твердотопливный ракетный двигатель.

Выбор двигательных установок и технологий наведения стал непосредственным ответом на изменения, которые специалисты наблюдают в российских ударных беспилотниках, что используются в рамках проведения Специальной военной операции на Украине. В последние месяцы Россия начала производить и применять тысячи беспилотников «Герань-4» и «Герань-5», способных развивать скорость от 400 до 700 километров в час. 

Два новых типа ракет-перехватчиков Helsing предназначены для совместного применения и должны дополнять друг друга. Ракета Inferno, развивающая скорость до 700 километров в час и имеющая дальность действия 20 километров, рассматривается как основное средство борьбы с большинством воздушных угроз, за исключением наиболее сложных. Ракета Ambush способна лететь со скоростью почти 3000 километров в час. Ее разработали для быстрого перехвата беспилотников, которым удалось прорваться через основные рубежи обороны. 

Одна из ключевых особенностей системы Contra, позволяющих наладить ее массовое производство, заключается в конструкции активных радиолокационных головок самонаведения новых ракет. Эти компоненты изготовлены с использованием широко доступных комплектующих. Благодаря этому потенциальным заказчикам не придется чрезмерно зависеть от цепочек поставок, связанных с Китаем, или беспокоиться об американских экспортных ограничениях, отметили руководители компании.

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# беспилотники
# Герань
# оружие
# технологии
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