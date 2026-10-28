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Николай Головин
Николай Головин
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Китайские ученые обнаружили самый быстро вращающийся околоземный астероид: один оборот за 1,63 секунды

Международная исследовательская группа под руководством китайских ученых обнаружила самый быстро вращающийся из известных на сегодняшний день околоземных астероидов и усовершенствовала методы определения физических характеристик небесных тел, представляющих угрозу, о которой необходимо предупреждать в кратчайшие сроки.

Сообщество
# астероиды
# астрономия
# Китай
# космос
# рекорды
Художественное изображение околоземного астероида / © VCG
Художественное изображение околоземного астероида / © VCG

Как сообщили исследователи, полученные результаты стали важным шагом в наблюдении за быстро вращающимися околоземными астероидами и их изучении. Ожидается, что они позволят повысить эффективность заблаговременного мониторинга, раннего предупреждения и защиты от астероидных угроз, на реагирование при которых остается крайне мало времени.

Исследование возглавили Чжан Силян, научный сотрудник Юньнаньской астрономической обсерватории Китайской академии наук, и Фань Сянъюй, аспирант той же обсерватории. В работе также участвовали китайские и зарубежные специалисты. Результаты исследования опубликованы в международном журнале The Astronomical Journal.

К околоземным астероидам относят астероиды, расстояние которых от Солнца составляет менее 1,3 астрономической единицы. Астероиды диаметром более 140 метров, минимальное расстояние между орбитой которых и орбитой Земли составляет менее 0,05 астрономической единицы, классифицируются как потенциально опасные.

Разрушительные последствия столкновения Земли с астероидом привлекают все больше общественного внимания. Поэтому наблюдение за околоземными небесными телами, своевременное предупреждение об угрозах и разработка средств планетарной защиты имеют принципиальное значение для безопасности человечества.

По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, на 10 октября 2026 года было подтверждено существование около 42 752 околоземных астероидов, в том числе 2542 потенциально опасных. Небольшие размеры, низкая яркость и высокая скорость движения этих объектов существенно затрудняют их раннее обнаружение и точную оценку энергии возможного столкновения с Землей.

Во всех 13 случаях, когда человечеству на сегодняшний день удавалось успешно предсказать падение околоземного астероида, речь шла о небесных телах размером порядка нескольких метров. Время между обнаружением объекта и его входом в атмосферу составляло от двух до 21 часа.

Околоземный астероид 2024 XA1 вошел в атмосферу Земли над восточной частью Сибири ранним утром 4 декабря 2024 года — всего через 10 часов после обнаружения. Это стало 11-м случаем успешного предсказания столкновения астероида с Землей. Чтобы оперативно получить данные об изменении яркости астероида 2024 XA1, исследовательская группа использовала телескоп Лицзян с диаметром зеркала 2,4 метра. Наблюдения проводились в течение последнего часа перед входом астероида в земную атмосферу.

Результаты показали, что период вращения астероида 2024 XA1 составляет всего 1,63 секунды. Тем самым он превзошел предыдущего рекордсмена — астероид 2024 BX1, период вращения которого составлял 2,58 секунды, — и стал самым быстро вращающимся околоземным астероидом из известных на сегодняшний день.

Столь быстрое вращение создает центробежное ускорение, значительно превышающее ускорение свободного падения на поверхности астероида. Это указывает на то, что объект представляет собой цельное твердое тело, прочность которого определяется внутренней структурой материала, а не рыхлое скопление обломков, удерживаемых преимущественно собственной гравитацией. Вероятно, астероид образовался в результате столкновения и последующего разрушения более крупного небесного тела.

Исследование не только позволило подтвердить рекордную скорость вращения астероида 2024 XA1, но и дало новые сведения о внутреннем строении быстро вращающихся и стремительно движущихся астероидов метрового размера. Кроме того, разработанные подходы расширяют возможности определения физических характеристик небесных тел, обнаруженных незадолго до их возможного столкновения с Землей, и тем самым способствуют совершенствованию системы раннего предупреждения об астероидных угрозах.


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Сообщество
# астероиды
# астрономия
# Китай
# космос
# рекорды
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