Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайские ученые обнаружили самый быстро вращающийся околоземный астероид: один оборот за 1,63 секунды
Международная исследовательская группа под руководством китайских ученых обнаружила самый быстро вращающийся из известных на сегодняшний день околоземных астероидов и усовершенствовала методы определения физических характеристик небесных тел, представляющих угрозу, о которой необходимо предупреждать в кратчайшие сроки.
Как сообщили исследователи, полученные результаты стали важным шагом в наблюдении за быстро вращающимися околоземными астероидами и их изучении. Ожидается, что они позволят повысить эффективность заблаговременного мониторинга, раннего предупреждения и защиты от астероидных угроз, на реагирование при которых остается крайне мало времени.
Исследование возглавили Чжан Силян, научный сотрудник Юньнаньской астрономической обсерватории Китайской академии наук, и Фань Сянъюй, аспирант той же обсерватории. В работе также участвовали китайские и зарубежные специалисты. Результаты исследования опубликованы в международном журнале The Astronomical Journal.
К околоземным астероидам относят астероиды, расстояние которых от Солнца составляет менее 1,3 астрономической единицы. Астероиды диаметром более 140 метров, минимальное расстояние между орбитой которых и орбитой Земли составляет менее 0,05 астрономической единицы, классифицируются как потенциально опасные.
Разрушительные последствия столкновения Земли с астероидом привлекают все больше общественного внимания. Поэтому наблюдение за околоземными небесными телами, своевременное предупреждение об угрозах и разработка средств планетарной защиты имеют принципиальное значение для безопасности человечества.
По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, на 10 октября 2026 года было подтверждено существование около 42 752 околоземных астероидов, в том числе 2542 потенциально опасных. Небольшие размеры, низкая яркость и высокая скорость движения этих объектов существенно затрудняют их раннее обнаружение и точную оценку энергии возможного столкновения с Землей.
Во всех 13 случаях, когда человечеству на сегодняшний день удавалось успешно предсказать падение околоземного астероида, речь шла о небесных телах размером порядка нескольких метров. Время между обнаружением объекта и его входом в атмосферу составляло от двух до 21 часа.
Околоземный астероид 2024 XA1 вошел в атмосферу Земли над восточной частью Сибири ранним утром 4 декабря 2024 года — всего через 10 часов после обнаружения. Это стало 11-м случаем успешного предсказания столкновения астероида с Землей. Чтобы оперативно получить данные об изменении яркости астероида 2024 XA1, исследовательская группа использовала телескоп Лицзян с диаметром зеркала 2,4 метра. Наблюдения проводились в течение последнего часа перед входом астероида в земную атмосферу.
Результаты показали, что период вращения астероида 2024 XA1 составляет всего 1,63 секунды. Тем самым он превзошел предыдущего рекордсмена — астероид 2024 BX1, период вращения которого составлял 2,58 секунды, — и стал самым быстро вращающимся околоземным астероидом из известных на сегодняшний день.
Столь быстрое вращение создает центробежное ускорение, значительно превышающее ускорение свободного падения на поверхности астероида. Это указывает на то, что объект представляет собой цельное твердое тело, прочность которого определяется внутренней структурой материала, а не рыхлое скопление обломков, удерживаемых преимущественно собственной гравитацией. Вероятно, астероид образовался в результате столкновения и последующего разрушения более крупного небесного тела.
Исследование не только позволило подтвердить рекордную скорость вращения астероида 2024 XA1, но и дало новые сведения о внутреннем строении быстро вращающихся и стремительно движущихся астероидов метрового размера. Кроме того, разработанные подходы расширяют возможности определения физических характеристик небесных тел, обнаруженных незадолго до их возможного столкновения с Землей, и тем самым способствуют совершенствованию системы раннего предупреждения об астероидных угрозах.
Комментарии
Пауки могут переживать особую фазу сна, во время которой их лапки подергиваются, а сетчатки глаз перемещаются. Подобные движения ученые замечали и раньше, но оставалось неясным: пауки действительно спят или просто неподвижно отдыхают? Новый эксперимент показал, что паучий сон устроен сложнее, чем предполагалось.
Изучив возраст и расположение звезд в окрестностях Солнца, астрономы обнаружили следы перемен, происходивших в Галактике миллиарды лет назад. Выяснилось, что в определенный момент развитие диска Млечного Пути резко изменилось, а следы этих перемен заметны до сих пор.
30 октября в Москве назовут лауреатов XII Всероссийской премии «За верность науке». Награды получат лучшие научные журналисты, авторы просветительских проектов, представители научных организаций и создатели цифрового контента. В этом году на конкурс поступило более двух тысяч заявок из всех федеральных округов России.
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
Ученые вычислили, при каких условиях черная дыра могла бы разделиться на две, а не сливаться с другой. В привычной физике процесс запрещен законами сохранения, но для черных дыр, вращающихся почти с максимальной скоростью, расчеты впервые показали условия, при которых деление не нарушает фундаментальные запреты.
Избыточный вес у кошек повышает риск ряда заболеваний, но его связь с питанием зависит не только от того, какие ингредиенты входят в корм. Исследователи сравнили состояние этих домашних животных на мясном и веганском рационе и обнаружили различия.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Февраля, 2021
Starship — тропою летных испытаний
31 Июля, 2015
Самые странные налоги в мире
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно