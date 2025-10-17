Ученые объяснили, как энергетики формируют зависимость у человека

Темп роста потребления энергетиков резко сократился с 24% в январе 2025 года до 7% в июле. Это связано с запретом на продажу несовершеннолетним, региональными ограничениями и ухудшением имиджа продукции. Но производители продолжают запускать новые бренды этих напитков. Ученые Пермского Политеха рассказали, что вреднее: кофе или энергетик, как схожесть их вкуса с газировкой помогает сформировать зависимость у молодежи, зачем в них добавляют витамины, почему от кофеина возникает тремор, как пол, генетика и темперамент влияют на его восприимчивость и как энергетики воздействуют на репродуктивную систему.

Поэтапное воздействие энергетика на организм

Попадая в организм, энергетик запускает каскад стимулирующих реакций, нацеленных в первую очередь на нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Каждый компонент вносит свой вклад в этот сложный процесс.

Кофеин выступает главным стимулятором, заставляя сердце биться чаще и повышая тонус сосудов. Это приводит к усилению мозговой активности, уменьшению сонливости и повышению концентрации. Чувство бодрости наступает через 5–10 минут после употребления.

Гуарана – это вьющаяся лиана, которая растет в амазонской части Бразилии и Парагвая. Ее плод величиной с орех покрыт кожицей от глубокого жёлтого до серого цвета. При созревании кожура лопается и открывает лилово-коричневое семечко. Растение также содержит кофеин, но он связан с растительными танинами – веществами, которые замедляют его усвоение, создавая более плавный эффект, без резкого старта и такого же резкого спада. Поэтому действие от нее длится дольше – до 4–6 часов, в то время как чистый кофеин часто сходит на нет через 1,5–3 часа.

– L-карнитин работает как ускоритель метаболизма. Его задача — транспортировать жирные кислоты в «энергетические станции» клеток – митохондрии, где те преобразуются в дополнительную энергию, поддерживая выносливость. Таурин, в свою очередь, помогает регулировать уровень глюкозы в крови и помогает продуктивному использованию жиров для энергообмена. В синергии с кофеином он усиливает общий тонизирующий результат и поддерживает функцию сердечной мышцы, – делится доцент кафедры химии и биотехнологии, научный консультант по фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников.

Непредсказуемость воздействия заключается в том, что все эти компоненты используются в высоких, порой максимально допустимых дозах. Их совместное действие в такой концентрации комплексно не изучалось — исследования проводились лишь на отдельных веществах и в терапевтических нормах. Здоровый организм отвечает на такую «атаку» резким всплеском всех функций с последующим неизбежным спадом и истощением.

Почему энергетические напитки всегда делают сладкими и газированными

Энергетические напитки намеренно делают такими сладкими и газируют по нескольким ключевым причинам, и главная из них — замаскировать вкус. Основные стимулирующие ингредиенты, перечисленные выше, сами по себе обладают выраженной горечью. Обилие сахара эффективно перебивает этот неприятный привкус, делая его более удобным для употребления.

Однако сладость играет не только маскирующую роль. Углекислый газ в составе ускоряет всасывание кофеина и других компонентов в кровь через стенки желудка. Это позволяет «энергетическому удару» наступить быстрее. А сахар, будучи простым углеводом, легко усваивается организмом, создавая мгновенный всплеск энергии и дополняет действие кофеина. Такое сочетание не только ускоряет ощущение прилива бодрости, но и формирует устойчивую привычку.

– Эта «пара» также повышает активность дофамина, что вызывает чувство удовольствия и мотивации. Человек начинает ассоциировать употребление энергетиков с позитивными эмоциями и отсутствием тревог, стремясь повторить эти состояния. Поначалу формируется психологическая зависимость, основанная на приятных ощущениях. А при регулярном употреблении привычка пить в определенных ситуациях становится более укоренившейся. Вскоре люди начинают замечать, что без очередной баночки чувствуют усталость и беспокойство, что уже является признаком физической зависимости, — сообщает Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Кроме того, производители ориентируются на свою основную аудиторию — молодежь, которая с детства привыкла к газировке. Похожий на нее вкус является еще и продуманным маркетинговым ходом, делающим продукт максимально привлекательным для этих целевых потребителей.

Зачем в энергетики добавляют витамины В и С

Витамины группы В выполняют роль коферментов, то есть они необходимы для преобразования питательных веществ из пищи в чистую энергию. Именно на этом основана логика производителей. Сахар выступает в роли топлива, кофеин — стимулятора, а витамины группы В — это «искра», которая призвана обеспечить их более эффективное «сжигание».

Аскорбиновая кислота (витамин С) выступает в роли антиоксиданта, нейтрализуя окислительный стресс, который может усугубляться в периоды тревог и напряжения. В пищевой индустрии это вещество находит применение в качестве агента, регулирующего кислотность. Его добавление способствует поддержанию вкусовых качеств и насыщенности цвета напитка.

Однако ключевой нюанс заключается в том, что здоровый человек, как правило, не испытывает дефицита этих элементов и получает их в достаточном количестве из обычного рациона. Если выраженного недостатка нет, то дополнительная доза не придаст больше энергии — организм усвоит только необходимое ему количество, а излишки попросту выведет.

Тремор рук и банка энергетика перед сном

После употребления энергетических напитков может возникать тремор конечностей.

– Это прямое следствие перевозбуждения нервной системы. Кофеин блокирует аденозин — вещество, отвечающее за торможение и успокоение. В результате она посылает в мозг избыточные, хаотичные сигналы. Поскольку эта энергия не находит выхода в полноценной физической работе, она проявляется в виде мелкой дрожи — нарушении тонкого мышечного контроля, – объясняет Сергей Солодников.

У некоторых людей после употребления даже небольшой дозы кофеина резко повышается уровень тревожности и учащается сердцебиение, в то время как другие могут выпивать по нескольку банок в день, включая позднее вечернее время, и не чувствовать ощутимого результата.

По словам эксперта, разная реакция связана с индивидуальными особенностями. Во-первых, существует генетически обусловленная чувствительность: у некоторых людей кофеин перерабатывается в организме медленнее, что усиливает и продлевает его действие. Во-вторых, играет роль тип нервной системы — более возбудимые холерики чаще острее реагируют на стимулятор, чем спокойные флегматики. Наконец, важны привычка и контекст: тот, кто пьёт энергетики постоянно, вырабатывает толерантность, а сочетание с сигаретой или стрессом может многократно усилить негативные эффекты вроде тревоги и учащённого сердцебиения.

Важно отметить, что даже когда человеку легко дается засыпание после вечернего употребления тонизирующего напитка, качество его сна существенно нарушается.

– Кофеин блокирует рецепторы упомянутого ранее аденозина, который к концу дня накапливается, сигнализируя мозгу об усталости. В результате процесс засыпания затрудняется, а структура сна становится поверхностной и фрагментированной, лишая организм полноценного отдыха. Опасно влияние и на сердце, нередко на фоне такого сочетания формируется аритмия. Частота ударов может превышать норму на 50% и более, что несовместимо с нормальным процессом перехода ко сну, когда активность работы органов должна плавно снижаться, – предупреждает ученый ПНИПУ.

Что хуже для здоровья: пить кофе 3 раза в сутки или банку энергетика каждый день

– С точки зрения здоровья регулярное употребление натурального кофе предпочтительнее. Хотя в порции эспрессо содержится кофеин, его доза существенно ниже, чем в стандартном энергетике. Кроме того, натуральный продукт содержит полезные антиоксиданты и другие биологически активные вещества, которые могут частично компенсировать негативные последствия. В отличие от этого, тонизирующий напиток представляет собой комбинацию высокой дозы кофеина, большого количества сахара и химических добавок, что создает комплексную нагрузку на нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы, – отвечает Сергей Солодников.

Кому не стоит употреблять энергетики

Такие напитки представляют серьезную опасность для определенных групп людей и категорически им противопоказаны. В первую очередь, это дети и подростки, чей развивающийся организм крайне чувствителен к высоким дозам кофеина и стимуляторов — многие врачи рекомендуют воздерживаться от них как минимум до 16-18 лет. Также в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями: гипертонией, сердечной недостаточностью, нарушениями нервной системы, сахарным диабетом и проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит.

– Что касается различий в воздействии по половому признаку, то женщины ощущают более сильный эффект из-за физиологических особенностей — в среднем меньшей массы тела и изменчивого гормонального фона, что ведет к повышению концентрации кофеина в крови и усилению его действия по сравнению с мужчинами. При этом стоит знать о том, что энергетические напитки угнетают репродуктивную функцию. Процесс зачатия приносит результат только при условии, что организм не несет дополнительных нагрузок на сердечно-сосудистую систему, – отмечает Сергей Солодников.

Как минимизировать риски от употребления энергетиков

— Если вы выпиваете более двух банок подряд, могут появиться побочные явления, противоположные ожидаемым. Категорически запрещено смешивать энергетик с алкоголем: такое сочетание может спровоцировать гипертонический криз из-за многократного усиления воздействия кофеина. Это состояние, при котором резко повышается артериальное давление до цифр, равных 180/120 мм рт. ст., и требуется немедленно его снижать, чтобы предотвратить поражение органов-мишеней – сердца, глаз, почек и мозга, — уточнил Никита Фаустов.

Не стоит совмещать бодрящие напитки с лекарственными препаратами, поскольку кофеин может взаимодействовать с ними, влияя на их работу и усиливая побочные эффекты. В таких случаях обязательна консультация с врачом или фармацевтом. Также не стоит забывать об их калорийности, так как частое употребление приводит к набору лишнего веса. При наличии нежелательных реакций на компоненты, они могут привести к аллергии.

– После длительного или чрезмерного употребления таких напитков необходимо дать организму восстановиться. Помочь ему в этом можно обильным питьем для выведения вредных компонентов, а также употреблением успокаивающих травяных сборов и качественным сном, – советует Сергей Солодников.

Альтернативные источники энергии

Полезные аналоги действительно существуют. Они основаны на натуральных компонентах, которые могут помочь повысить тонус организма без вредных последствий.

— Сироп или настойка женьшеня улучшают физическое и психическое состояние, повышают устойчивость к стрессам, жизненный тонус и либидо, стимулируют память и концентрацию. Обычно их принимают в первой половине дня, чтобы избежать бессонницы, — рассказывает Никита Фаустов.

Сироп или настойка лимонника китайского повышает физическую и умственную работоспособность, поднимает настроение и снимает усталость. Принимать можно по аналогии с женьшенем, соблюдая дозировку и время приема. Элеутерококк колючий (сибирский женьшень) поднимает толерантность организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, ускоряет процессы обучения и памяти, облегчает депрессию и тревогу. Можно использовать экстракты в виде настоек или капсул. Дозировка зависит от формы препарата и состояния здоровья.

— Кроме того, можно обратиться за помощью к родиоле розовой, она помогает при стрессе. Ашваганда поможет наладить качество сна, укрепить иммунную систему и в целом поднимет настроение. Центелла азиатская улучшит работу клеток нервной системы и облегчит депрессию. Бакопа Монье обеспечит концентрацию внимания и окажет антиоксидантное и противовоспалительное действие. Но всё же лучшим решением будет поддержание уровня энергии через полноценный сон, здоровое питание и регулярные физические упражнения, — отмечает эксперт ПНИПУ.

