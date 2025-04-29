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53 минуты назад
Александр Березин
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Пластификаторы связали с 356 тысячами смертей в год

5.9

Сопоставив смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с распространенностью наиболее массовых фталатов, исследователи обнаружили серьезную корреляцию, которую не удалось устранить учетом любых других факторов. Только в одной возрастной группе фталаты показали связь с сотнями тысяч смертей в год. И далеко не всегда больше всего их было в странах с максимальным распространением пластиков.

Медицина
# здоровье
# медицина
# сердечно-сосудистые заболеванич
# фталаты
Без фталатов от большинства пластиков мало пользы, поэтому на практике почти любое использование пластика в современном мире сопровождается контактом с фталатами. Однако их количество, которое при этом попадает в организм, может быть весьма разным / © Wikimedia Commons, Alex Young

Почти все пластики в исходном состоянии довольно твердые и негибкие. Поэтому, чтобы получить из них трубы, трубки, контейнеры для еды и многие другие используемые в быту и промышленности изделия, добавляют пластификаторы — фталаты, придающие гибкость. Один из самых распространенных — ди-(2-этилгексил)-фталат.

Исследователи из США решили сличить данные мировых обзоров уровня ди-(2-этилгексил)-фталата в разных странах с уровнем смертности в этих же странах от инфарктов и инсультов. Чтобы сделать это, сравнивали частоту сердечно-сосудистых смертей у 10 процентов населения с минимальным уровнем фталатов в физиологических жидкостях с такой же частотой у людей, у которых уровень фталатов был выше. Для упрощения задачи данные взяли только по одной возрастной группе, 55-64 года, и только за один год — 2018-й. Результаты опубликованы в журнале eBioMedicine.

Корреляции между уровнем фталатов и числом смертей указанного типа не удалось устранить даже после учета многих других факторов, повышающих риск смерти от сердца и сосудов. Всего на планете за 2018 год таких смертей, связанных с ди-(2-этилгексил)-фталатом, авторы насчитали 356 тысяч, или 13,5 процента от общего их числа в возрастной группе 55-64 года. Количество потерянных лет жизни у этих умерших превысило 10 миллионов.

У научной работы есть серьезные ограничения: ее авторы затронули лишь одну возрастную группу и, по сути, всего один тип фталатов (а их много). То есть полный эффект от этих соединений может существенно превысить 356 тысяч погибших в год.

Вероятным механизмом исследователи назвали воспалительную реакцию в крупных сосудах. Такую реакцию ранее показал ряд других научных работ. Неожиданно оказалось, что в странах Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии доля таких смертей существенно выше, чем для мира в целом. Вообще, уровень следов фталатов у населения Южной Азии (например, Индии) и Ближнего Востока был выше, чем в других частях планеты.

Хотя в других государствах в целом частота таких смертей ниже, ситуация часто оказывалась неоднородной даже внутри одной страны. Например, в США и африканских государствах были как группы населения с низким, так и с высоким количеством следов фталатов в организме.

Часто высокий уровень контактов с фталатами был связан не с подушевым потреблением пластиков в той или иной стране, а с жесткостью ограничений на допустимый уровень загрязнений окружающей среды химической промышленностью. Другой важный фактор — плотность населения. Те страны, где она выше, концентрируют больший объем фталатов на единицу площади, что также может негативно сказываться на сердечно-сосудистой смертности, даже если подушевой уровень потребления пластиков там не столь велик.

Naked Science уже писал, что некоторые ученые посчитали фталаты причиной пандемии избыточного веса, распространяющейся последние полвека. Другие исследователи отнесли на их счет падение уровня тестостерона у мужчин, вызванное этим изменение половых органов у новорожденных, а также связываемое с последним уменьшение частоты половых актов, которое наблюдают по всему земному шару.

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Медицина
# здоровье
# медицина
# сердечно-сосудистые заболеванич
# фталаты
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Комментарии

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1 Комментарий
Serjo Djachkowski
Serjo Djachkowski
30 минут назад
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0
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Принципе такой мягкий вариант стерилизации, и сокращения численности населения. Там по исследованиям если не ошибаюсь 25-30% как женщина, так и мужчин бесплодны. Ещё репродуктивное здоровье у молодёжи гораздо ниже из-за этого, здравствуйте бутылки ПЭТФ(полиэтилентерефталат), и ПВХ в котором несколько процентов диэтилфталата или дибутил фталата. Причем все началось в 90х когда массово появилась тара для напитков из ПЭТФ.
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