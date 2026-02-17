В «речи» диких попугаев обнаружили синтаксические правила

Американские и ирландские биологи проанализировали сложные «трелевые дуэты» желтошейных амазонов — редких попугаев из Коста-Рики. Ученые выяснили, что эти птицы используют сложный синтаксис. В их вокальном репертуаре есть 36 типов «слов» (криков), которые комбинируются по строгим правилам, но при этом сами песни почти никогда не повторяются, напоминая импровизированный диалог.

Попугаи считаются интеллектуалами среди птиц: у них крупный мозг, они живут долго и способны учиться новым звукам всю жизнь. Однако большинство данных об их способностях получено в неволе, а вокальное поведение в дикой природе долго оставалось малоизученным.

Авторы исследования, опубликованного в Journal of Avian Biology, в течение трех лет записывали сложные трели 13 пар амазонов (Amazona auropalliata) в лесах Коста-Рики. Эти вокализации птицы используют во время защиты гнездовых участков от соседей-конкурентов. Чтобы расшифровать записи, ученые применили программу Voyant Tools, которой анализируют литературные произведения. С помощью программы провели анализ коллокаций — статистически значимой совместной встречаемости элементов сообщения.

Исследователи выделили в песнях попугаев лексикон из 36 типов сигналов, причем сигналов было больше, но остальные звучали слишком редко для исследования. Математический анализ подтвердил наличие синтаксиса: звуки не следовали друг за другом случайно. Птицы соблюдали 19 правил «положительной связи» (когда один звук обязательно притягивает другой) и четыре правила «отрицательной ассоциации» (запрет на соседство определенных сигналов). Более половины лексикона оказалось привязано к полу: 25% звуков издавали исключительно самцы или самки, а еще 31% имели выраженный «гендерный уклон».

Несмотря на строгую структуру и правила очередности, дуэты амазонов отличаются предельной гибкостью. Из 52 детально проанализированных записей лишь две оказались идентичными, остальные имели уникальную последовательность элементов. Птицы не просто воспроизводят заученную мелодию, а конструируют сообщение в реальном времени, подстраиваясь под вокализации партнера. Самки при этом чаще выступают инициаторами, задавая темп и структуру «диалога».

Научная работа доказывает, что в естественной среде попугаи используют «открытые» системы коммуникации, позволяющие создавать бесконечное количество комбинаций из ограниченного набора сигналов. Такая способность комбинировать блоки информации считается одним из ключевых этапов эволюции языка. Изучение этих механизмов важно не только для фундаментальной науки, но и для сохранения вида: желтошейные амазоны находятся на грани исчезновения, и вместе с популяцией гибнет их уникальная звуковая культура, которая передается через социальное обучение.

