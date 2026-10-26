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Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Экономики разных стран значительно различаются по масштабам: от США с ВВП свыше 32 триллионов долларов до десятков государств, годовой объем производства которых не достигает 100 миллиардов долларов.

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике / © Visual Capitalist

На этой визуализации представлены страны и территории в соответствии с объемом их номинального валового внутреннего продукта (ВВП). Данные основаны на новых прогнозах из октябрьского выпуска доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» за 2026 год. Показатели отражают годовой объем производства товаров и услуг в текущих долларах США с пересчетом по рыночным обменным курсам.

Крупнейшей экономикой мира остаются США с ВВП в размере 32,64 триллиона долларов. На страну приходится примерно четверть мирового ВВП. На втором месте находится Китай с показателем 21,55 триллиона долларов — его экономика более чем в четыре раза превосходит экономику Германии, занимающей третье место в мировом рейтинге.

Разрыв между двумя крупнейшими экономическими державами и остальным миром весьма значителен. Один только ВВП США превышает совокупный показатель Германии, Японии, Великобритании, Индии и Франции.

Помимо Китая и Японии, в Азии расположено несколько других крупных экономик. Среди них — Индия с ВВП 4,06 триллиона долларов и Индонезия с показателем 1,48 триллиона долларов, представляющие собой огромные потребительские рынки, а также Южная Корея (2,25 триллиона долларов), обладающая мощной промышленной базой.

В других регионах Бразилия с ВВП 2,65 триллиона долларов обеспечивает примерно половину экономики Южной Америки, а Австралия (2,11 триллиона долларов) формирует основную часть совокупного экономического производства Океании.

Масштабы крупнейших экономик мира — лишь одна сторона картины. Их дальнейшее развитие во многом определяется различными факторами роста.

В США бум инвестиций в искусственный интеллект стимулирует спрос на серверы, программное обеспечение, центры обработки данных и энергетическую инфраструктуру. Обучение и эксплуатация передовых моделей ИИ требуют огромных вычислительных мощностей, открывая новые возможности для компаний, которые производят соответствующее оборудование и строят необходимую инфраструктуру.

Дополнительным источником экономического роста остаются потребительские расходы. Во втором квартале 2026 года экономика США выросла на 2,2% в пересчете на годовые темпы с поправкой на инфляцию. Вклад в рост внесли расходы домохозяйств, инвестиции и экспорт.

Инвестиции в ИИ создают возможности и за пределами США. Расширение торговли компьютерами, серверами и полупроводниками связывает американские капиталовложения с поставщиками из азиатских стран. Для экономик, выпускающих эти компоненты, спрос со стороны крупнейшего мирового рынка способствует росту экспорта и строительству новых производственных предприятий.

За первые девять месяцев 2026 года экономика Китая выросла на 4,6% в годовом выражении. Одним из наиболее заметных драйверов роста стало высокотехнологичное производство. Выпуск продукции в этом секторе увеличился на 14,3%, одновременно значительно выросло производство промышленных роботов и литий-ионных аккумуляторов.

Дополнительную поддержку китайским производителям обеспечил внешний спрос. Положительное сальдо торгового баланса Китая по товарам, согласно прогнозам, вновь превысит один триллион долларов. Этому способствуют высокие объемы экспорта полупроводников и экологически чистых технологий. Благодаря этим отраслям китайская промышленность тесно связана с предприятиями и потребителями по всему миру.

В то же время кризис на рынке недвижимости продолжает сдерживать внутреннюю экономику. За первые три квартала 2026 года инвестиции в девелоперские проекты сократились более чем на 20%, а розничные продажи оставались вялыми.

В результате технологические отрасли и производства, ориентированные на экспорт, играют важную роль в поддержании экономического роста Китая на фоне сохраняющихся проблем в жилищном секторе и слабого потребительского спроса.

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