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NASA представило экспериментальный самолет X-70 Fractal для испытаний новых технологий управления полетом

Изображение Fractal, обозначенное как сгенерированный контент / © NASA

Самолет будет пилотируемым и получит возможность оперативной перенастройки систем управления полетом. Согласно сообщению NASA, он предназначен для «исследования маневренности летательных аппаратов способами, которые прежде никогда не демонстрировались в пилотируемой авиации». Кроме того, конструкция предусматривает размещение до 900 килограммов экспериментального оборудования во внутренних отсеках и на внешних узлах подвески. Это позволит проводить широкий спектр исследовательских работ и летных испытаний.

X-70 Fractal предоставит NASA высокопроизводительную пилотируемую платформу для испытаний передовых систем управления полетом, технологий повышения маневренности и других перспективных разработок в реальных условиях. Модульная конструкция и возможность быстрой замены внутреннего и внешнего полезного оборудования позволят специалистам постоянно проводить полеты, получать новые данные и оперативно переходить от одного эксперимента к другому.

Первый полет самолета под эгидой NASA состоится в течение ближайших двух лет.

Также опубликованы некоторые технические характеристики X-70 Fractal. Максимальная взлетная масса самолета составит 4,5 тонн, практический потолок — 13,7 километра, а крейсерская скорость — около 900 километров в час. Заявленная дальность полета достигает примерно 2780 километров. Такие характеристики позволят использовать самолет для испытаний в широком диапазоне условий, выполняя продолжительные полеты на значительные расстояния.

Представленное изображение Fractal, обозначенное NASA как сгенерированный контент, тем не менее представляет определенный интерес. На нем показан самолет с разнесенными наклонными килями, фонарем кабины каплевидной формы и крылом, напоминающим крыло истребителя. Впрочем, это лишь художественная иллюстрация предполагаемого облика машины: значительная часть самолета скрыта облаками.

Внешне X-70 отчасти напоминает некоторые экспериментальные летающие лаборатории последних лет, прежде всего разработки компании Scaled Composites. В частности, можно провести параллели с экспериментальным самолетом Beacon, созданным на базе Model 437 Vanguard. Он также представляет собой универсальную платформу с открытой архитектурой, однако предназначен главным образом для испытаний систем автономного управления и технологий, связанных с беспилотными летательными аппаратами.

У нового самолета NASA другой основной приоритет — исследование систем управления полетом. Судя по опубликованным сведениям, X-70 сможет служить испытательной платформой для самых необычных и перспективных решений в этой области. В числе возможных направлений исследований могут оказаться технологии подъемных вентиляторов и управления вектором тяги. Модульная конструкция потенциально позволит устанавливать соответствующие экспериментальные системы. Кроме того, перспективными направлениями остаются адаптивные крылья с изменяемой геометрией и системы управления с использованием направленных импульсов воздуха. Последние позволяют изменять траекторию полета без применения традиционных подвижных аэродинамических поверхностей.

Все эти технологии находятся на переднем крае авиационной науки и техники. Использование специализированного экспериментального самолета вроде X-70 может помочь ускорить их дальнейшее развитие.

Пока неизвестно, какая компания занимается созданием Fractal и на какой стадии находится разработка.

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