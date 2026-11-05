Ученые объяснили, как копировали первые фотографии

Исследователи из Словакии и Австрии воссоздали старинные способы копирования первых фотографий и выяснили, как кислота превращала снимки на металле в печатные формы. По их предположению, ртуть помогала защищать светлые участки изображения, пока на темных появлялись углубления для типографской краски.

В 1839 году Луи Дагер представил способ получения снимков на посеребренных медных пластинах. Такие фото называли дагеротипами. Изображение формировалось прямо на металле. Негатива, с которого можно было бы напечатать множество одинаковых снимков, не существовало.

Французский врач Альфред Донне уже в 1839 году сообщил, что превратил фотографическую пластину в печатную форму с помощью кислоты. Она должна была создать углубления, удерживающие типографскую краску. После этого изображение можно переносить с металла на бумагу.

Современные ученые уже в XXI веке пытались повторить эту технологию. Однако на практике она оказалась сложнее, чем в описании. Механизм, за счет которого происходило копирование, так и не раскрыли до конца.

Ученые из Словакии и Австрии воссоздали первые фотографии, чтобы проверить, как их превращали в формы для печати. Для этого они подготовили медные пластины с серебряным покрытием и пластины из серебряного сплава. На них старым способом получили изображение черно-белого рисунка с четкими светлыми и темными участками.

Затем пластины обработали азотной кислотой. Часть образцов предварительно покрыли гуммиарабиком — растительной камедью, которую использовали в одном из старых рецептов. Под микроскопами исследователи сравнили, как менялась поверхность, а также измерили глубину повреждений и определили состав оставшегося материала. Результаты опубликовали в журнале npj Heritage Science.

Оказалось, слишком сильная кислота быстро уничтожает фотографию. Концентрированный раствор всего за 10 секунд полностью растворил серебряное покрытие. Пары кислоты разъедали поверхность неравномерно, поэтому для дальнейших опытов ученые выбрали разбавленный раствор.

На посеребренной меди кислота сильнее разъедала темные участки, оставляя углубления глубиной около шести микрометров. Светлые области сохранялись лучше. Именно такая разница позволяла превратить фотографию в печатную форму: углубления могли удерживать краску для переноса изображения на бумагу.

Но вопрос о том, почему светлые участки выдерживали действие кислоты, не был до конца раскрыт. Первоначально изображение на них образовывали мельчайшие частицы серебра с ртутью. После обработки эти частицы исчезали, однако металл под ними оставался сравнительно неповрежденным. Следовательно, дело было не просто в том, что частицы прикрывали поверхность.

По предположению ученых, кислота сначала растворяла серебро в этих частицах, оставляя материал, богатый ртутью. На нем могла образовываться защитная пленка оксида ртути, которая замедляла дальнейшее разрушение. На темных участках частиц почти не было, поэтому кислота свободнее разъедала серебро.

Способ с гуммиарабиком дал худший результат. Покрытие замедляло действие кислоты, но серебряный слой часто отслаивался от медной основы. На пластинах из серебряного сплава поверхность становилась шероховатой, а изображение почти исчезало.

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Андрей Серегин 214 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.