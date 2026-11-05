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США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты

Вспоминая об уничтожении лесов в Западном полушарии, обычно в голову приходят леса Амазонии. Однако исследование показало, что с потерей лесов сталкиваются и Соединенные Штаты Америки. В среднем каждые две минуты там уничтожается площадь лесов, сопоставимая с футбольным полем.

© Cheney Orr / AFP via Getty Images

Новая система спутникового мониторинга показала, что каждый год США теряют 350 тысяч акров (около 142 тысяч гектаров) лесных земель. Таким образом, каждые две минуты исчезает площадь леса размером с футбольное поле. Годовые потери эквивалентны выбросам 2,3 миллиарда метрических тонн углекислого газа, включая выбросы накопившегося CO₂ и потенциальный углерод, который леса могли бы поглотить.

Исследователи из Университета Кларка представили предварительные результаты работы системы мониторинга, которая отслеживает утрату лесов в 48 континентальных штатах США. С 1990 по 2017 год из-за строительства и расширения сельскохозяйственных территорий оказались утрачены 9,8 миллиона акров (почти четыре миллиона гектаров) лесных земель.

Система анализирует спутниковые снимки и находит участки, ранее покрытые лесом, которые в дальнейшем стали использоваться для строительства или сельского хозяйства. Специалисты выбрали именно эти категории, так как они обычно не превращаются обратно в лес.

При этом на строительство приходится около половины потерь. Другая половина связана с расширением пахотных земель, что стало неожиданностью для исследователей. Многие полагали, что в основном леса уничтожают ради появления жилых кварталов или расширения городов.

Заметнее всего площадь лесов сокращается на юго-востоке страны. Около 70% потерь пришлось на 11 штатов: Джорджию, Техас, Северную Каролину, Флориду, Арканзас, Алабаму, Вирджинию, Миссисипи, Миссури, Южную Каролину и Теннесси.

В общей сложности за 28 лет США потеряли около 2% всей площади лесов страны. В течение примерно следующего года авторы планируют опубликовать данные за период до 2024 года.

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