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США теряют лесную территорию размером с футбольное каждые две минуты
Вспоминая об уничтожении лесов в Западном полушарии, обычно в голову приходят леса Амазонии. Однако исследование показало, что с потерей лесов сталкиваются и Соединенные Штаты Америки. В среднем каждые две минуты там уничтожается площадь лесов, сопоставимая с футбольным полем.
Новая система спутникового мониторинга показала, что каждый год США теряют 350 тысяч акров (около 142 тысяч гектаров) лесных земель. Таким образом, каждые две минуты исчезает площадь леса размером с футбольное поле. Годовые потери эквивалентны выбросам 2,3 миллиарда метрических тонн углекислого газа, включая выбросы накопившегося CO₂ и потенциальный углерод, который леса могли бы поглотить.
Исследователи из Университета Кларка представили предварительные результаты работы системы мониторинга, которая отслеживает утрату лесов в 48 континентальных штатах США. С 1990 по 2017 год из-за строительства и расширения сельскохозяйственных территорий оказались утрачены 9,8 миллиона акров (почти четыре миллиона гектаров) лесных земель.
Система анализирует спутниковые снимки и находит участки, ранее покрытые лесом, которые в дальнейшем стали использоваться для строительства или сельского хозяйства. Специалисты выбрали именно эти категории, так как они обычно не превращаются обратно в лес.
При этом на строительство приходится около половины потерь. Другая половина связана с расширением пахотных земель, что стало неожиданностью для исследователей. Многие полагали, что в основном леса уничтожают ради появления жилых кварталов или расширения городов.
Заметнее всего площадь лесов сокращается на юго-востоке страны. Около 70% потерь пришлось на 11 штатов: Джорджию, Техас, Северную Каролину, Флориду, Арканзас, Алабаму, Вирджинию, Миссисипи, Миссури, Южную Каролину и Теннесси.
В общей сложности за 28 лет США потеряли около 2% всей площади лесов страны. В течение примерно следующего года авторы планируют опубликовать данные за период до 2024 года.
Комментарии
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Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
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