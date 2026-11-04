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SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall
SpaceX представила Starfall — дискообразный возвращаемый аппарат — в качестве коммерческой платформы для проведения научных экспериментов и производства материалов в условиях микрогравитации.
Космическая компания Илона Маска запустила отдельную страницу проекта, где впервые подробно описала условия для потенциальных заказчиков. SpaceX обещает «доступный и регулярный доступ к микрогравитации» и предлагает компаниям связаться с ней по вопросам запуска исследовательских, производственных и испытательных грузов.
Технические характеристики миссий уже обозначены достаточно конкретно. Каждый аппарат Starfall сможет доставлять на орбиту до 1000 килограммов полезной нагрузки и обеспечивать ее электропитанием мощностью один киловатт. Продолжительность полета будет определяться потребностями заказчика. При этом полезная нагрузка останется на связи с Землей на протяжении всей миссии благодаря системе Starlink. Это позволит исследователям получать данные экспериментов непосредственно во время пребывания аппарата на орбите, не дожидаясь его возвращения.
SpaceX ориентирует Starfall на три основных направления. В биомедицинской сфере аппарат позволит выращивать органоиды из стволовых клеток, ткани для трансплантации и многослойные биоматериалы. Фармацевтическим компаниям предлагают использовать микрогравитацию для получения кристаллов белков и низкомолекулярных лекарственных соединений: в отсутствие гравитационно обусловленной конвекции они формируются более мелкими и однородными. Третье направление — материаловедение, включая производство полупроводников и других перспективных материалов в условиях вакуума и микрогравитации.
На странице также указано, с помощью какой ракеты SpaceX намерена выполнять такие запуски. «Благодаря запуску на Starship система Starfall обеспечит надежный и масштабируемый график полетов, прежде недоступный этому рынку», — заявила компания. В качестве преимущества SpaceX подчеркивает возможность поддерживать микрогравитацию в течение нескольких недель, тогда как башни для сбрасывания экспериментальных образцов и полеты по параболическим траекториям обеспечивают ее лишь на несколько секунд. Стоимость услуг и дата первого полноценного коммерческого запуска пока не раскрываются.
Коммерческое продвижение Starfall стало заметным поворотом по сравнению с тем, как начиналась история проекта. До первого полета в июне SpaceX практически не сообщала о Starfall. Большая часть доступных сведений содержалась в документах Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Федеральной комиссии по связи (FCC). Согласно этим материалам, аппарат имеет форму диска диаметром около 3,1 метра и высотой 0,76 метра и способен возвращать на Землю до 1000 килограмм груза.
Во время второго полета, состоявшегося в октябре в рамках совместной миссии Bandwagon-5, Starfall уже упоминалась на странице запуска. Однако SpaceX по-прежнему не сообщала, какой именно груз находился на борту.
Похоже, потенциальные заказчики уже проявляют интерес к проекту. В отчете за третий квартал SpaceX сообщила о заключении трех контрактов на коммерческие миссии Starfall. Во время телефонной конференции по итогам квартала президент компании Гвинн Шотвелл охарактеризовала аппарат как средство «регулярного и относительно недорогого доступа к условиям микрогравитации для научных исследований, в том числе для углубления понимания таких заболеваний, как рак и диабет». По ее словам, все три новые миссии будут выполнены с использованием Starship.
Ближайшие перспективы Starfall зависят от графика испытаний Starship. В конце октября SpaceX завершила огневые испытания Ship 42 и Super Heavy, готовясь к 15-му испытательному полету транспортной системы. В ходе этой миссии компания намерена впервые попытаться поймать обе ступени с помощью башни обслуживания.
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