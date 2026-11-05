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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Космические силы США запланировали разместить пять военных спутников в окололунном пространстве

Обратная сторона Луны может превратиться в новый театр военных действий — по крайней мере, если администрация Дональда Трампа сможет реализовать свои планы.

Сообщество
# космос
# Луна
# оружие
# спутники
# США
# технологии
Художественное изображение военных спутников в окололунном пространстве / © ARFI
Художественное изображение военных спутников в окололунном пространстве / © ARFI

По данным издания Air & Space Forces, Космические силы США при администрации Трампа рассматривают возможность запуска к 2029 году пяти спутников в окололунное пространство. В случае реализации этого плана американские военные аппараты будут совершать облеты Луны, проходя в том числе над ее обратной стороной.

Информация об этом появилась в специальном уведомлении, адресованном производителям аэрокосмической техники. В нем сообщается, что Пентагон проявляет предварительную заинтересованность в запуске аппаратов, которые фактически должны выполнять разведывательные миссии с использованием гравитационного маневра вокруг Луны.

В документе говорится: «Эти аппараты могут стать первыми экспериментальными платформами, результаты применения которых будут использованы при разработке стратегии закупок для потенциальной перспективной распределенной группировки спутников в окололунном пространстве. Правительство США запрашивает у промышленности информацию о ее возможностях предложить быстрое и малорискованное решение для проведения разведывательной миссии в районе обратной стороны Луны».

Судя по заявлениям представителей Космических сил США, в частности генерал-майора Стивена Перди, Пентагон вполне серьезно намерен превратить окололунное пространство в «зону военных действий». Главным стимулом для возросшего интереса американских военных к пространству между Землей и Луной, по всей видимости, стала Китайская Народная Республика. В частности, речь идет о планах Пекина осуществить высадку людей на Луне до 2030 года.

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Сообщество
# космос
# Луна
# оружие
# спутники
# США
# технологии
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