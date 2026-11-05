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Космические силы США запланировали разместить пять военных спутников в окололунном пространстве
Обратная сторона Луны может превратиться в новый театр военных действий — по крайней мере, если администрация Дональда Трампа сможет реализовать свои планы.
По данным издания Air & Space Forces, Космические силы США при администрации Трампа рассматривают возможность запуска к 2029 году пяти спутников в окололунное пространство. В случае реализации этого плана американские военные аппараты будут совершать облеты Луны, проходя в том числе над ее обратной стороной.
Информация об этом появилась в специальном уведомлении, адресованном производителям аэрокосмической техники. В нем сообщается, что Пентагон проявляет предварительную заинтересованность в запуске аппаратов, которые фактически должны выполнять разведывательные миссии с использованием гравитационного маневра вокруг Луны.
В документе говорится: «Эти аппараты могут стать первыми экспериментальными платформами, результаты применения которых будут использованы при разработке стратегии закупок для потенциальной перспективной распределенной группировки спутников в окололунном пространстве. Правительство США запрашивает у промышленности информацию о ее возможностях предложить быстрое и малорискованное решение для проведения разведывательной миссии в районе обратной стороны Луны».
Судя по заявлениям представителей Космических сил США, в частности генерал-майора Стивена Перди, Пентагон вполне серьезно намерен превратить окололунное пространство в «зону военных действий». Главным стимулом для возросшего интереса американских военных к пространству между Землей и Луной, по всей видимости, стала Китайская Народная Республика. В частности, речь идет о планах Пекина осуществить высадку людей на Луне до 2030 года.
Комментарии
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Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
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Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
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